Dijital sağlık hizmetlerinin ve teletıp uygulamalarının hızla yaygınlaşması, beraberinde ciddi siber güvenlik risklerini de getiriyor. Kaspersky'den yapılan açıklamada, sahte sağlık randevuları ve dolandırıcılık girişimlerinin giderek arttığına dikkat çekildi. Şirket, Dünya Sağlık Günü kapsamında kullanıcıları dijital sağlık hizmetlerindeki tehlikelere karşı uyardı.

Kaspersky Web İçeriği ve Gizlilik Analizi Uzmanı Anna Larkina, dijital sağlık uygulamalarının kullanıcılar için erişimi kolaylaştırdığını ancak aynı zamanda farkında olunmayan bir saldırı yüzeyi de yarattığını belirtti. Larkina, tıbbi verilerin son derece değerli olduğunu ve dark web üzerinde aktif olarak alınıp satıldığını vurguladığını kaydederek, "Bu durum, kullanıcıların sahte randevular ve kimlik avı saldırıları için öncelikli hedef haline gelmesine yol açıyor" dedi.

TEMKİNLİ KULLANILMALI

Kaspersky, kullanıcıların dijital sağlık hizmetlerini finansal hizmetlerde olduğu gibi temkinli kullanması gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, hizmet sağlayıcıların doğrulanması, istenmeyen bağlantılardan kaçınılması ve verilerin nasıl kullanılacağının bilinmesinin kritik önemde olduğunu belirtiyor. Ayrıca, yapay zeka destekli kimlik avı önleyici güvenlik çözümlerinin kullanımıyla, hassas verilerin korunmasının mümkün olabileceği vurgulanıyor.

'DARK WEB'DE SATIŞA SUNULUYOR

Uzmanlar, sahte sağlık siteleri ve doktor profilleri aracılığıyla kullanıcıların sigorta bilgileri, ilaç kullanımı, semptom açıklamaları ve hatta vücut fotoğrafları gibi hassas verilerinin toplandığını belirtiyor. Dolandırıcılar, aciliyet ve güven duygusunu istismar ederek sahte danışmanlıklar veya indirimli teklifler üzerinden kullanıcıları hassas bilgilerini paylaşmaya yönlendiriyor. Toplanan veriler, kimlik hırsızlığı veya hedefli saldırılar için "dark web" ortamında satışa sunulabiliyor.