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Sağlık

Moderna'nın koronavirüs aşısının son sonuçları açıklandı

Moderna, son koronavirüs aşı denemelerinde sonuçlarında başarı oranının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:20
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Moderna, geliştirdikleri koronavirüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1’lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı.

30 BİN KİŞİYLE YAPILDI

NTV'de yer alan habere göre, 30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 koronavirüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

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