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Momo’yu depresyona yatkın çocuklar oynuyor

Çocukları ve gençleri intihara sürükleyen Momo oyunu hakkında ailelere uyarılarda bulunan uzmanlar, oyunun depresyona yatkın çocuklar tarafından daha fazla oynandığını söyledi.

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Mavi Balina oyunu ile başlayan ve şimdilerde ‘Momo’ olarak bilinen oyunlar çocuk ve gençleri en son aşamada intihara sürüklüyor. WhatsApp uygulaması ile ulaşılan ve yayılan bu oyun, uygulama üzerinden oyuna davet etme ile başlıyor. Çocuk ve gençlerin cevap vermesi halinde şiddet içerikli görseller ve tehditler ile devam ediyor. Bu oyun aracılığı ile çocukların şiddete teşvik edildiğini, onlardan para istendiğini ve kendilerine zarar vermelerine sebep olduklarını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Onur Okan Demirci ve Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, Momo oyunu hakkında ailelere uyarılarda bulundu. 

HAYIR DEMEKTE ZORLANIYORSA

Depresyona yatkın veya depresyon yaşamakta olan çocukların bu oyunları oynamaya yatkın olduğunu söyleyen Hazer, “Çekingen, içe kapanık çocukların, hiperaktivite ve dikkat eksikliği bulunan, davranış bozukluğu olan, hayır demekte zorlanan, onay ve kabule fazlaca ihtiyaç duyan çocuklar bu oyunu oynamaya yatkın oluyorlar” dedi. 

HER ZAMAN YANINDAYIZ

Demirci ise, ailelere şu uyarılarda bulundu; Çocuğunuzla her konuyu konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin, gösterin ve uygulayın. Çocuklarınızı etkin bir şekilde, nasihat vermeden, azarlamadan, bağırmadan, suçlamadan dinleyin. ‘Başına ne gelirse gelsin senin her zaman yanındayız, bizimle her şeyi paylaşabilirsin’ mesajlarını sıkça tekrar edin. Çocukların bunları duymaya ihtiyaçları vardır. 

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