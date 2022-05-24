''Motivasyonunuzu bozmamak için diyet sırasında çok sık tartılmayın''

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Branşı'ndan Diyetisyen Sena Çelik, tartılırken dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu.

Çelik, diyet sürecinde en büyük motivasyon kaynağının genellikle tartıdaki sayı olduğunu, buna göre kişinin kendisini başarılı ya da başarısız olarak değerlendirdiğini ancak tartıdaki değeri, uygulanan beslenme programının dışında etkileyen birçok faktör olduğunu aktardı.

Çelik, "Kilonuz sadece yağ hücrelerinden ibaret değildir. Vücut kompozisyonu; yağ, kas, su, mineraller ve kemik yoğunluğundan oluşmaktadır. Kilonuzu değerlendirirken bu etmenleri göz önünde bulundurmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

- "VÜCUTTAKİ ÖDEM TARTIYA POZİTİF YANSIR"

Seyahat, yetersiz su içmek, uykusuzluk, hareketin azalması, stres, antibiyotik kullanımı, alkol tüketimi, kabızlık ve yoğun egzersiz yapmak gibi faktörlerin vücutta su tutulumuna (ödem) neden olabileceğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Vücuttaki su artışı tartıya pozitif yönde yansımaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle tartıdaki dalgalanmalar, hedeflenen ağırlık değişimlerini yakalamanıza engel olabilir. Tartıyı etkileyen faktörler kadar ölçüm alınan zaman ve tartı sıklığı bizim için çok önemli. Ölçüm sıklığının artması motivasyon kaybına ve tartı stresine neden olabilir. İlk kuralımız çok sık tartılmamak. Haftada 1 ya da 10 günde bir kez tartılabilirsiniz."

- "AÇ KARNINA VE HAFTANIN AYNI GÜNÜNDE TARTILMAK GEREKİYOR"

Diyetisyen Sena Çelik, doğru sonuçlar alabilmek için ne zaman tartılabileceğine ilişkin, "Doğru tartı alımı; aç karnına, haftanın aynı gününde, aynı saatlerde, tuvalet sonrasında, ince kıyafetlerle düz bir zeminde olmalıdır. Bu yüzden tartıda görülen rakam istenildiği gibi değilse tartıyı etkileyen faktörler sorgulanmalı, doğru tartım yapıldığından emin olunmalı ve uzun vadedeki değişimlerin gerçeği yansıttığı unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, tartıdaki sayının diyet sürecini etkilemekle birlikte motivasyon kaybına neden olması halinde tartı ölçümü yerine mezura ile bel, kalça, basen, bacak gibi bölgelerin ölçümünün yapılabileceğini aktardı.