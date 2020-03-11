11 Mart 2020 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:57

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası endişe ve panik havası yarattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar kendi tedbirlerini ve önlemlerini almaya çalışıyorlar. Bu önlemlerden biri de maske kullanımı. N95 maske nedir, fiyatı ne kadar? N95 maske corona virüsünden korur mu? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor.

N95 MASKE NEDİR, FİYATI NE KADAR?

N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor. Çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.

N95 model maskelerin fiyatları satıldığı yerlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye gelmesiyle özellikle maske eldiven gibi hijyen ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili şikayetler artmaya başladı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan 'fırsatçılarla' ilgili bir açıklama geldi.

Ticaret Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği bildirildi.

N95 MASKE CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Normal fiyatlı maskeler sizi virüs,bakteri,toz ve dumana karşı %30 korur. N95 türü maske diğer maskelere oranla % 70 oranla koruyabilir. Tamamen bir koruma yöntemi olarak söylemek mümkün değil.

Türkiye'de corona virüsü ilk kimde ve nerede çıktı? Türkiye'de corona virüsü hangi ilde görüldü?

N95 maskelerin gözenek yapısı belli bir standart aralığındadır, bu gözenek çapı maskenin kullanılması ile birlikte değişmeye başlar. Maske zamanla toz tutmasıyla birlikte gözenekleri kapanır, nefes alıp vermeden dolayı da bazı gözeneklerin çapı büyür. Aynı şekilde suyla veya temizleyicilerle de yıkanması da bu gözenek çaplarında deformasyona sebep olur. Bundan dolayı n95 maskenin kullanım süresi kullanım şekline göre değişebiliyor. Ancak maskenin günlük olarak değiştirilmesi de öneriliyor.

N95 maskelerin belli bir kullanım süresi bulunmamakla birlikte tek kullanımlık maske sınıfı girdiklerinden dolayı çok uzun süreler kullanılması önerilmemektedir. Bu kullanım süresi havanın kirlilik durumu, kişinin nefes alıp verme hızı, kişinin kilosu gibi değişkenlere bağlı olarak değişir. Çok olağan dışı bir durum olmadıkça n95 maskenin günlük olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.

N95 MASKE ÖZELLİKLERİ NELER OLMALIDIR?

İyi bir N95 maskenin özellikleri şu şekilde olmalıdır;

Maskeler üzerinde nefes verme sübabı bulunmalıdır.

Maskeler yüz şekline uygun, ayarlanabilir metalik burun mandalı ve burunla temas eden iç kısmında yastığı olmalıdır.

İnce partikül filtrasyon materyali ile üretilmiş olmalıdır.

İki adet, kafa ve boyundan askılı çekmeye dayanıklı elastik bantları bulunmalı ve maske kayışı her kafa yapısına uyumlu olmalıdır.

Maskenin kafa bantları kullanıcıya zarar vermemek için; maske üzerine zımba ile tutturulmuş olmamalıdır.

Maskeler nefes almayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarına sebep vermeyecek tasarıma sahip olmalıdır.

Maskeler kafa ergonomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

Maskelerin, kirlenmesini önleyici her biri ayrı ayrı ambalajla paketlenmiş olmalıdır.

Maskeler ortam havasında bulunan katı zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır