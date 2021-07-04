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Sağlık

Nasife Canbolat: Yaz geliyor diye şok diyetler yapmayın

Pandemi döneminde evde kalmak zorunda olan insanlar, hareketsiz yaşamın ve kapalı kalmanın stresi nedeniyle kilo aldılar. Bunda elbette aşırı yemek yemenin de etkisi büyük oldu. Yaz geldiğinde plajlarda boy göstermek için şimdiden diyete girenler var. Hatta şok diyetlerle kısa sürede kilo vermeye çalışanlar çoğunlukta. Ünlü influencer Nasife Canbolat “Sakın zayıflama uğruna vücudunuzu hırpalamayın. Uzun sürede verilen kilolar çok daha sağlıklıdır. Şok diyetlerle verilen kilolar bir süre sonra kendiliğinden geri dönerler. O nedenle bu tarz diyetlere asla yönelmeyin! Kilo vermek istiyorsanız bir diyetisyene danışın ve yapılan programa uyun. Aynı zamanda evde yapılabilecek egzersizleri de yaparak diyetinize destek olabilirsiniz.” Diyerek uyarılarda bulundu.

4 Temmuz 2021 Pazar 16:08 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 16:08
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Takipçilerinden bu şok diyetler hakkında çok soru aldığını hatta kendisinden diyet önerisi isteyenler olduğunu söyleyen Nasife Canbolat, "Asla şok diyet yapmadım ve kimseye de önermem. Şok diyetler sisin metabolizmanızı bozar ve şeker de dâhil pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Bunun yerine az ve sık yiyerek, bol su içerek, egzersiz yapıp, açık havada yürüyüş yaparak fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Yazın sahilde bikini giyip boy göstermek uğruna sağlığınızdan olmayın. Uzun zamana yayılarak verilen kiloların geri gelme olasılığı çok düşüktür. Ama şok diyetlerle verilen kilolar kısa zamanda mutlaka geri döner." Şeklindeki ifadeleriyle bu konudaki fikrini açıkça belirtti.

Nasife Canbolat'ın sözlerini destekleyen diyetisyenler de şok diyetler konusunda hemen her gün yayın organlarına çıkarak uyarılarda bulunuyorlar. Şok diyetlerin insan vücudunun dengesini bozduğunu ve asla uygulanmaması gerektiğini söylüyorlar. Diyetisyen ve beslenme uzmanlarının tavsiyelerine göre, az ve sık yemenin yanında metabolizma hızınıza göre de yemek önemli. Bir beden işçisinin ihtiyacı olan kalori miktarı ile masa başında çalışan birinin alması gereken kalori miktarının aynı olmadığına değinen uzmanlar, buna göre beslenme düzeni oluşturması gerektiğini savunuyorlar.

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