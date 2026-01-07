İSTANBUL 18°C / 14°C
Sağlık

Newcastle Üniversitesi'nden 10 dakikalık egzersizle kanserle mücadelede yeni umut

Newcastle Üniversitesi'nin öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırma, sadece 10 dakikalık yoğun egzersizin vücutta kanserle mücadele eden biyolojik sinyalleri tetiklediğini ortaya koydu. Bu bulgu, özellikle kolon kanseriyle savaşta egzersizin rolüne dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
Newcastle Üniversitesi'nden 10 dakikalık egzersizle kanserle mücadelede yeni umut
Newcastle Üniversitesi'nin liderliğinde gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden bilim insanlarının katkı sunduğu yeni bir araştırma, kısa süreli ve yoğun egzersizin kanserle mücadelede önemli biyolojik etkiler yarattığını gösterdi. Araştırmaya göre, yalnızca 10 dakika süren tempolu bisiklet egzersizi, vücutta kanserle savaşan sinyallerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu bulgu, egzersizin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin ötesinde, kanserin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatabilecek biyolojik süreçleri tetikleyebileceğine işaret ediyor. Özellikle kolon kanseriyle ilgili elde edilen veriler, egzersizin DNA onarımını hızlandıran ve kanserle ilişkili genlerin baskılanmasını sağlayan faydalı moleküllerin kana salınmasına yol açtığını gösteriyor.

Egzersizle tetiklenen biyolojik değişiklikler

Çalışmada, 50 ile 78 yaşları arasında, fazla kilolu veya obez olarak sınıflandırılan 30 gönüllü yer aldı. Katılımcılar, kısa bir ısınma sonrası yaklaşık 10 dakika boyunca yoğun tempoda bisiklet sürdüler. Egzersiz öncesi ve sonrası alınan kan serumları, laboratuvar ortamında kolon kanseri hücrelerine uygulandı. Araştırmacılar, egzersiz sonrası serumda, DNA onarımını destekleyen ve kanserin büyümesini engelleyebilecek moleküllerin arttığını tespit etti. Bu moleküllerin, kanser hücrelerinde binlerce genin aktivitesini etkileyerek, kanserin yayılmasını yavaşlatabileceği düşünülüyor. Newcastle Üniversitesi'nden klinik egzersiz fizyoloğu Dr. Sam Orange, egzersizin yalnızca sağlıklı dokulara değil, aynı zamanda kanser hücrelerine de güçlü biyolojik sinyaller gönderdiğini vurguluyor. Bu bulgu, egzersizin biyolojik etkilerini taklit eden ya da artıran yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine kapı aralayabilir.

Kolon kanseriyle mücadelede yeni bir yaklaşım

Kolon kanseri, özellikle ABD'de her yıl 100.000'den fazla yeni vaka ve 50.000'den fazla ölümle ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Kolorektal kanserler, ABD'de kanser kaynaklı ölümlerin ikinci en yaygın nedeni olarak biliniyor. Araştırmada, egzersizle tetiklenen biyolojik değişikliklerin, kolon kanserinin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatabileceği öne sürülüyor. Daha önceki çalışmalar, düzenli egzersizin kolon kanserinin ameliyat sonrası tekrarını önlemede etkili olabileceğini göstermişti. Ancak bu yeni araştırma, kısa süreli ve yoğun egzersizin dahi vücutta anlamlı biyolojik değişiklikler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, egzersizin genel sağlık ve zindelik üzerindeki olumlu etkileri de bir kez daha vurgulanıyor. Uzmanlar, her gün sadece birkaç dakikalık egzersizin bile hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Kısıtlamalar ve geleceğe yönelik umutlar

Araştırmanın bazı sınırlamaları bulunuyor. Elde edilen bulgular, laboratuvar ortamında yetiştirilen kanser hücrelerinde test edildi; insanlar üzerinde doğrudan bir etki gözlemlenmedi. Ayrıca, çalışmada yalnızca tek bir egzersiz seansının kısa vadeli etkileri incelendi. Buna rağmen, kısa ama yoğun egzersizlerin veya benzer biyolojik etkiler yaratan ilaçların, kolon kanserinin ilerlemesini yavaşlatmada umut verici bir yol olabileceği düşünülüyor. Dr. Orange, ilerleyen dönemde bu bulguların, hücrelerin hasar görmüş DNA'yı onarma ve enerji kullanma biçimlerini taklit eden yeni tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Bu gelişmeler, kanser tedavisinde egzersiz temelli yaklaşımların daha fazla önem kazanabileceğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, Newcastle Üniversitesi öncülüğünde yürütülen bu araştırma, kısa süreli egzersizin kanserle mücadelede potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Egzersizin vücutta yarattığı biyolojik değişiklikler, özellikle kolon kanseriyle savaşta yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tutabilir. Uzmanlar, sağlığını korumak isteyen herkese, günlük yaşamda kısa süreli de olsa egzersize yer vermelerini öneriyor.

