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Sağlık

Norveç'te ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Söz konusu vaka Norveç'teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

IHA31 Mayıs 2022 Salı 22:19 - Güncelleme:
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Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Doğu Norveç bölgesinde yer alan Viken ilçesinde yurtdışından bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirilirken, söz konusu vaka Norveç'teki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, "Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Viken ilçesinde doğrulanmış bir maymun çiçeği vakası hakkında bilgilendirildi. Örnekler Oslo Üniversite Hastanesinde analiz edildi" ifadeleri kullanılarak, enfekte kişinin yakın zamanda yurtdışına seyahat ettiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlık yetkililerinin gerekli tüm önlemleri aldığı ve daha fazla bulaşma riskinin son derece düşük olduğu belirtildi.

Dr. Helena Niemi Eide yaptığı açıklamada, "Norveç'te maymun çiçeği vakası tespit edilmesi beklenmedik bir durum değil ve sağlık hizmeti buna hazırlanıyor" dedi.

  • norveç
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  • Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü

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