Obeziteye Cerrahi Yöntem: Tüp Mide Ameliyatı

Tüp mide ameliyatı, obez bireyler tarafından en çok tercih edilen cerrahi işlem sayılmaktadır. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fırat Tutal tüp, mide ameliyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜP MİDE AMELİYATI NEDİR?

Tüp mide ameliyatı, gıda alımını kısıtlayarak kilo kaybını tetikleyen cerrahi bir işlemdir. Genellikle laparoskopik olarak uygulanan bu prosedürle, midenin bir kısmı çıkarılır. Bu, midenin çok daha az gıda tutan bir tüp şeklini almasıyla sonuçlanır. Midenin çıkartılan kısmından ghrelin adında bir hormon salgılanır. Bu hormonun vücuttan %98 e yakın kısmı uzaklaşmış olur. Bu da iştah azalması ve yaşam tarzı değişikliklerini daha kolay uygulayabilmemizi sağlar. Başlangıçta obez ya da aşırı şiddetli obez hastalar için, iki aşamalı bir işlemin ilk aşaması olarak tasarlanmıştır. Ancak tüp mide ameliyatı şu anda yaygın olarak kullanılmaktadır. 40'tan daha büyük VKİ (Vücut Kitle İndeksi) sahip kişilerde ağırlık kaybı için bir hedef prosedür olarak başarıyla kullanılmaktadır.

Yaşam tarzının değiştirilmesiyle daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Doğru beslenme, insandan insana farklılık gösterdiğinden, her birey doktorlarıyla birlikte sağlıklı bir ön çalışma ile diyetinin ayrıntılarını tartışmalıdır. Ayrıca düzenli egzersiz ve iyi beslenme alışkanlıkları ile ameliyat sonrası kilonuzu sabit tutabilirsiniz.

Tüp mide ameliyatı, hızlı ve etkili kilo kaybına neden olur. 2 sene içinde beklenen fazla kilo kaybı yaklaşık % 80’dir.Cerrahi yöntemden sonra belirli bir süre hastaların doymuş hissetmeleri ve daha az yemek yemeleri beklenen bir durumdur.

TÜP MİDE AMELİYATININ AVANTAJLARI

Midenin hacmi azaltılır.

Çoğu gıdalar iyi tolere edilir.

Gıdaların emilimi ile ilgili herhangi bir sorun çıkma olasılığı çok düşüktür.

İştah azalır ve bazı durumlarda isteksizleşir.

Kilo kaybı başlangıçta, uzun vadede oldukça hızlı ve sürdürülebilirdir.

Yüksek riskli veya morbid obez hastalar için daha güvenli bir prosedür düşünülmüştür.

Komplikasyon riski düşüktür.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) NASIL HESAPLANIR?