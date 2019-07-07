Öksürüğe doğal çözüm

Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Balgamsız öksürük, kurudur ve boğazda bir gıcık hissine neden olabilir. Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna “prodüktif öksürük” adı verilir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir. Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur. Kronik öksürükler bazen senelerce sürebilir.

İLTİHABI AZALTIR

Bitkisel tedavi uzmanları kronik hale gelen öksürüğün tedavisinde 'farfara çiçeği'ni öneriyor. Öksürüğü kestiği için 'öksürük otu' olarak da bilinen farfara çiçeğiyle demlenen çay, düzenli tüketildiğinde üst solunum yolu rahatsızlıklarına son veriyor. Baharın ilk müjdecisi farfara çiçeğidir. Doğa canlanmaya hazırlanırken, farfara ilk ortaya çıkandır; sarı renkli çiçeğiyle hemen göze çarpar.

BALGAM SÖKÜCÜ

Nemli topraklar, boş arsalar, yol kenarları, yapraklarından daha önce oluşan farfara çiçekleriyle örtülür. Killi topraklarda daha gür yetişir. Arı ve böcekler ilk nektarı ondan alırlar. Bunlar, gelecek kış için stoklanmak üzere ilk toplanacak çiçeklerdir. Balgam söktürücü ve iltihap azaltıcı özelliğinden dolayı bronşit, farenjit, gırtlak iltihabı, bronşiyal astım ve göğüs zarı iltihabı, hatta başlangıç halindeki akciğer tüberkülozu tedavisinde kullanılır.

SÜTLE KARIŞTIRIN

Ses kısıklıkları ve öksürük hallerinde de balla tadlandırılan farfara çayı sıcak olarak gün içinde sık sık içilir. Mayıs ayında, üst tarafı yeşil, alt tarafı gümüş renginde çıkan yaprakları içlerindeki C vitamini dolayısıyla salata ve çorbalarda kullanılabilir. Yaprakları çiçeklerine göre daha çok tıbbi özellik içerdiğinden, çay olarak hazırlamak üzere toplanır ve çiçekleriyle beraber harmanlanır. Astım ve bronşit hastaları, ilkbaharda farfara yapraklarının suyunu sıkıp bir fincan et suyu veya ılık süt içine karıştırarak içerse, kısa sürede şikayetlerinden kurtulur.

SİNİROTLU KARIŞIM

Öksürüğü kesen ve balgam söktüren çayı hazırlamak için eşit miktarlarda farfara çiçeği ve yaprağını sinirotu yapraklarıyla karıştırın. Yarım litre suya 2 çorba kaşığı koyarak haşlayın. Balla tatlandırarak mümkün olduğunca sıcak olarak için.

NEFES DARLIĞINA ÇARE

Taze yapraklar yıkanır ve ezilmiş olarak göğüs üstüne konulursa, zatürreeye, doku yaralanmalarına, kızarık, morarma ve şişlere, hatta tükürük kesesi iltihaplarına iyi gelir. Nefes darlığı ve kronik bronşiti olanlar, çiçek ve yapraklardan hazırlanmış buhar banyosunu, günde birçok defa tekrarlamalıdır. Şiş ayaklar da, yaprakların kaynatılmasından elde edilen suyun içerisinde yıkanmalıdır.

(Güneş)