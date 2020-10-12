Öksürüge ne iyi gelir? Öksürüğe iyi gelen şeyler

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:50 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:50

Öksürüğe iyi gelen şeyler, havaların soğumasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSoğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde etkisini artıran bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalık belirtilerinin başında öksürük gelir. Üst solunum yollarının enfeksiyon kapmasıyla ortaya çıkan bu durumun çözümü için bitkisel tedaviler yeterli olabiliyor. Buna göre; Öksürüge ne iyi gelir? İşte öksürüğe iyi gelen şeyler

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Sizle için öksürüğe iyi gelen şeyler ve nasıl geçireceğinize dair bilgiler hazırladık. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz.

İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Pekmez

Pastil

Günde en az 2 litre su

Zerdeçal ve zencefil

ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?

Yukarıda listelediğimiz doğal ve bitkisel yöntemleri denemenin yanında bu yöntemleri de uygulayarak öksürüğü kesebilirsiniz. Bunların dışında aşağıda belirtilen eylemleri gerçekleştirebilirseniz öksürüğünüzü tetikleyen faktörler ortadan kalkacaktır.

* Bulunulan ortamın havalandırılması

* Oda nemlendiricilerin kullanılması

* Soğuk ortamlardan kaçınmak

* Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak

* Burnu temizlemek

* Buhar cihazı ile buhar solumak

* Yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak

* Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durmak

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürükte balgam bulunmayıp, gıcıklanma hissi ile bir öksürük oluşuyorsa bunun adı kuru öksürüktür. Kuru öksürüğün oluşum sebepleri altında birçok hastalıklar yatar. Bunlar nezle, farenjit, grip, reflü, astım vb. hastalıklar olabilir. Kuru öksürük geçmezse boğazda tahriş, yanma hissi çoğalır. Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Sorusunun yanıtını uzman doktorlar bronş genişletici tedavisi olarak önermektedir. Kuru öksürük için evde uygulayabileceğiniz yöntemler de vardır. Boğazı nemlendirmek ve yumuşatmak için bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir. Kuru öksürük tedavisinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğü tetikleyeceği için oda nemlendirici kullanılabilir. Oda nemlendirici yoksa odanızı sıklıkla havalandırmanız yeterli olacaktır.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BİTKİSEL YÖNTEMLER

Bal ve toz zencefil

Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp yiyin. Boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir.

Not: Çocuklara uygulamayın.

Karabiber ve bal karışımı

Bir bardak sütün içerisine 1'er tatlı kaşığı toz karabiber ve bal ekleyin. Bu karışımı günde 2 defa içebilirsiniz.

Ayva yaprağı ve ıhlamur

Ayva yaprağı ile ıhlamuru sıcak suyun içerisinde 5 dakika kayatp için. Bu karışımın öksürüğe iyi geldiği söylenmektedir.

Karabiberli zeytinyağı

Zeytinyağını bir kabın içerisinde yanmayacak şekilde ısıtın. Daha sonra içerisine bir miktar karabiber ekleyip sırtınıza sürün. Bu karışımı sırtınıza sürdükten sonra bir bez yardımıyla sarın. Öksürüğü hemen kestiği ve iyi geldiği bilinmektedir.

Sıcak duş

Sıcak duş, alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelmektedir.

Buhar banyosu

Kaynayan suyun içerisine bir miktar nane aromalı vazelin koyarak buhar banyosu yapın. Bronşları açarak öksürüğü kestiği söylenmektedir.

Öksürük neden olur Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir Öksürüğü kesmenin doğal yolları

Soğanlı su yöntemi

1 tane soğanı 4'e bölüp 1 bardak su ilave edip kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp biraz soğumasını bekleyin. İçebileceğiniz ılıklığa geldiğinde suyunu süzdürüp bardağa koyun. İçine 1 tatlı kaşığı bal koyun karıştırıp için. Yarım saat sonra öksürükten kurtulun.

Ballı turp yöntemi

Turpun içerisini bir miktar oyun ve dibini delin. Daha sonra turpu bardağın içerisine yerleştirin ve içerine bal ilave edin. Turpu o şekilde ertesi güne kadar bekletin ve bardağa damlamış olan balı tüketin.

Sarımsak yöntemi

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dakika demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor.

Limonlu karabiber yöntemi

Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emebilirsiniz.

Balgamlı öksürük nasıl geçer? İbrahim Saraçoğlu öksürük kürü

Bir tane orta boy sarı soğan 6'ya bölünüp bir buçuk bardak su ilave edilerek bir miktar kaynatılır. Daha sonra soğumaya bırakılarak ılık bir şekilde içilir.

Eğer öksürüğünüz balgamlı ise yarım litre suya 7-8 tane keçiboynuzu atarak kaynatın ve bunun suyunu için. 3 gün sonra balgamın nasıl söküldüğünü siz de fark edeceksiniz. Özellikle sigara içen kişiler bu küre başvurabilir.