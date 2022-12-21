Boğaz ağrısı; Yutkunamama, boğazda şişlik hissi ve öksürük gibi semptomlara yol açan enfeksiyonlar, pek çok farklı etkenden ya da hastalıktan dolayı oluşabilir. Uzun süren öksürük için çözüm arayanlar, "Öksürük ve boğaz ağrısına ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte boğaz ağrısını hafifletmek ve öksürüğün etkisini azaltmak için 12 doğal çözüm

Mevsimsel geçiş ve enfeksiyonlara bağlı olarak gebelikte boğaz ağrısı ve öksürük görülebilir. Boğaz ağrısına neden olan enfeksiyonlar;

Ateş

Öksürük

Burun akması

Hapşırma

Vücut ağrıları

Baş ağrısı ve Mide bulantısı ya da kusma gibi semptomlara neden olabilir. Boğaz ağrısı ve öksürük için doğal çözümleri haberimizde derledik.

ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?



Boğaz yanması ve öksürüğe iyi gelen evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Bal

Tuzlu Su

Papatya

Nane Çayı

Adaçayı

Kabartma Tozu

Çemen Otu

Hatmi Kökü

Rezene

Elma Sirkesi

Sarımsak

Acı Biber

KURU VE BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?



Boğazınızdaki doluluk hissini rahatlatmak için ballı karışımlar iyi bir tercih olabilir. Siyah turp ve bal ile zencefilli bal karışımları bunlar arasında sayılabilir. İşte geçmeyen balgamlı öksürük için tüketilebilecek bitkisel gıdalar

1) Bal Limon Karabiber

Balgamlı öksürüğe bitkisel tedavi arayışlarında en kolay yapılan karışım ise ise limonlu sudur. Limon herkesin evinde kolayca bulunabilir. Bir suyun içine limonun suyunu sıkın. Limonlu ılık suyun içine bal ve karabiber ekleyerek etkisini artırabilirsiniz.

Gün içinde bu karışımı tüketin. Limonlu su balgam söktürmeye yardım edecektir. Gece öksürük krizine ne iyi gelir diyorsanız sadece limonlu ılık su içmeyi deneyebilirsiniz.

2) Tereyağlı Pekmez

Tereyağlı pekmez öksürük ve balgam söktürücü denilince akla ilk gelen bitkisel reçetelerdendir. 1 bardak suyu tencerede kaynatın. İçerisine 1 kaşık pekmezi ve 1 kaşık tereyağı ekleyin. Karışım ocakta kaynadıktan sonra ılıması için bekletin. Ilıdıktan sonra karışımı gün içinde tüketebilirsiniz.

3) Zerdeçal

Balgamlı öksürüğü kesmek için zerdeçalı kullanabilirsiniz. Zerdeçal güçlü bir antiseptiktir. Solunum yollarında balgam üretimine yol açan bakterilerin ölmesine yardımcıdır. Bir bardak süte bir çay kaşığı zerdeçalı ekleyin. Bu karışımı sabah ve akşamları birer kez için.

4) Zencefil

Balgamlı öksürük doğal çözüm arayışlarındaki en bilinenlerinden biri de zencefildir. En hızlı öksürük kesici nedir sorusu için zencefil favori cevaplardan biridir. Zencefil hem öksürüğü azaltır hem de balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

Bir fincan suyu kaynatın. Bir kaşık zencefili kaynayan suya ekleyin. Birkaç dakika demlendirin. Ardından 2 çay kaşığı balı karışıma ekleyin. Bu çayı gün boyunca birkaç kez tüketebilirsiniz.

5) Keçiboynuzu

Keçiboynuzu da iyi balgam ve öksürük söktürücü bitkilerdendir. Yarım litre suyun için 7 tane keçiboynuzunu atın. Ardından karışımı kaynatın. Bu karışım birkaç gün içinde balgamı söktürecektir.

6) Siyah Turp ve Bal

Balgamlı öksürük nasıl geçer sorusuna cevaben siyah turbun şifasından faydalanabilirsiniz. Siyah turp ve bal da balgam söktürücü özelliklere sahiptir. Orta boydaki siyah turpu içini (alt kısmına dikkat ederek) oyun. Turpun altına 3 – 4 küçük delik açın. İçine iki tatlı kaşığı balı ekleyin. Balın bu deliklerden süzülmesinin bekleyin. Gece yatmadan önce bu karışımdan bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

7) Ihlamur Çayı

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir evde hangi bitki çayını hazırlasam diyenlerin çoğu ıhlamura başvurur. Ihlamur soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir aynı zamanda balgamın vücuttan atılmasına yardım eder. Ihlamur çayı aynı siyah çay gibi demlenir.