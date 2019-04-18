Okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili başlangıcı ne zaman? Yaz tatili kısalıyor mu? 2019 MEB takvimi

Okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili başlangıcı ne zaman? Yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili başlangıcının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve tatil planı yapmak isteye aileleri son zamanlarda en çok bu soruya yanıt arıyor. Yaz tatilini iple çeken öğrenciler bahar döneminin ilerlemesi ile yaz tatili başlangıcını daha da çok merak etmeye başladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda yaz tatili kısalıyor mu sorularına; Avrupa'da ve birçok gelişmiş ülkede eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çekip, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir” dedi 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. İşte, “yaz tatili başlangıcı ne zaman?” sorusunun yanıtı…

YAZ TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvime göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay yaz tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Bir gündemde olan konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti; Avrupa'da ve birçok gelişmiş ülkede eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu eğitiminin zorunlu eğitim kapsamında olup olmayacağıyla ilgili soruya, "5 yaşı zorunlu kılmak 3 sene sonra takvimde yer verdiğimiz bir şey. Buna karar verirsek ne kadar dersliğe ihtiyacımız var? Kaç öğretmen gerekiyor? Finansmanın bütçeleme modeli ne olacak diye fizibilite çalışmamızı yaptık. Bu biraz zamanla ilgili bir şey. Bu kadar derslik ihtiyacını birden bire kapatmamız söz konusu değil, zaman içerisinde bunu kapatalım 5 yaşı zorunlu olarak, 3 yıl sonra yapacağımıza dair taahhüdümüz var.

Türkiye'nin genel ekonomik durumuyla da ilişkili olmakla birlikte çok büyük bir mesafe alacağımızı görüyoruz." cevabını verdi. "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız."