İstanbul'daki 213 okulda sağlıklı beslenme ve egzersizle obeziteyle mücadele ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan program, Türkiye genelinde belirlenen pilot okullarda Mayıs 2023'ten beri uygulanıyor.

İstanbul'da ise program, pilot olarak seçilen 22'si anaokulu, 64'ü ilkokul, 34'ü ortaokul, 32'si özel eğitim uygulama okulu, 60'ı lise ve 1'i halk eğitim merkezi olmak üzere toplamda 213 eğitim kurumunda yürütülüyor.

Program kapsamında, okulların yemekhanelerinde öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan sağlıklı öğünler sunuluyor.

Öğle yemeklerinde dengeli beslenmeye özen gösterilirken, kantinlerde de "çorba günü", "meyve günü" ve "anne kek börek günü" gibi etkinliklerle öğrencilerin ambalajlı gıdalar yerine taze ve doğal besinlere yönelimi sağlanıyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra program çeşitli fiziksel aktiviteleri de içeriyor. Öğrenciler haftalık beden eğitimi derslerinin yanında, her gün derse başlamadan önce hava şartlarına uygun olarak bahçede ya da sınıfta 5 dakika spor yaparak güne zinde başlıyor.

Öğrencilere yönelik düzenlenen fiziksel aktivite etkinlikleri, spor ve oyunlarla da destekleniyor. "Seksek", "yakan top", "halat çekme", "yağ satarım bal satarım", "dokuztaş", "köşe kapmaca", "topaç" gibi geleneksel oyunlarla öğrencilerin hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, pilot okullardan biri olan Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulunda, programa ilişkin uygulama alanlarını görüntüledi.

- "ÖĞRENCİLERİMİZİN OKULDA SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME SÜREÇLERİNİ YAŞAMASINI HEDEFLİYORUZ"

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Sağlık Hizmetleri Sorumlusu ve programın yürütücüsü Neşe Garip, AA muhabirine, programın altyapısının 2022'de tamamlandığını, 2023'te de 81 ildeki pilot okullarda eş zamanlı başlatıldığını anlattı.

İstanbul'da ilk olarak 60 okulla başladıklarını, her geçen yıl okul sayısının katlanarak arttığını dile getiren Garip, ilk yıl pilot okullar belirlenirken okul sağlığı hemşirelerinin bulunduğu özel eğitim okullarına, sağlık hizmetleri, biyoloji veya fen bilimleri branş öğretmenlerinin bulunduğu meslek liselerine, Anadolu imam hatip liseleri ve pansiyonlu okullara özellikle ağırlık verildiğini söyledi.

Garip, daha fazla öğrencinin küçük yaşlarda programa dahil edilmesi gerektiği düşünülerek bu yıl temel eğitimde yaygınlaştırıldığını belirterek, programa yıllar içerisinde bütün kademelerin dahil edilmesinin planlandığını kaydetti.

Temel sağlık süreçlerini korumak adına sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin önemli olduğuna dikkati çeken Garip, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da günün önemli zamanlarını okulda geçirdiklerini düşündüğümüz vakit, buradaki beslenme şartları, onların gelecekteki fiziksel, bilişsel ve sosyal yönden gelişmelerini çok ciddi anlamda etkileyeceğinden dolayı, bu program sayesinde okullarımızda güvenilir, hijyenik ortamlarda besinlerin sunumunu ve bu standarda ulaşmasını amaçlıyoruz. Sağlıklı menülerle yani çocukların yaş gruplarına göre anaokulundan ortaöğretim kademesine kadar almaları gereken temel protein, vitamin, mineral ve karbonhidrat grubundan bütün besinlerden dengeli menülerle okullarda beslenmelerini arzu ediyoruz."

- "ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI ENERJİYİ YAKACAKLARI BİR OKUL KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK NİYETİNDEYİZ"

Garip, bu program dahilinde okullarda önemli gün ve haftalarda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan birinin de Dünya Obezite Günü olduğunu belirterek, "Bu çerçevede fiziksel aktiviteyle ilgili pilot okullarımızda çalışmalar sürdürülmekte. Beden eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde aktiviteler yaptırılarak öğrencilerin özellikle aldıkları enerjiyi yakacakları bir okul kültürü oluşturmak niyetindeyiz. Çünkü obezite, aldığınız enerjinin yakılamaması neticesinde yağ olarak depolanması ve buna bağlı olarak da gelecek yıllarda diyabet, kalp damar hastalıkları gibi birtakım kronik hastalıkların oluşmasına neden olmakta." ifadelerini kullandı.

Öğrenci, öğretmen, okul çalışanı ve velilere yönelik, gıda okuryazarlığı, gıda israfı, güvenilir gıda ve sağlıklı menü konularında farkındalık ve eğitim çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Garip, şu bilgileri paylaştı:

"Geçtiğimiz dönem itibarıyla 56 bin 501 öğrencimiz beslenmeyle ilgili eğitim almış. Okul çalışanı ve öğretmenlerimizin sayısı ise 4 bin 41, İstanbul genelinde. 19 bin 230 velimize bu kapsamda eğitim sunmuşuz. Gıda okuryazarlığı yine Bakanlığımızın ve bizlerin bu anlamda çok önemsediği bir çalışma. Bu konu çerçevesinde 38 bin 755 öğrencimiz eğitim almış. 33 bin 39 öğretmen ve okul çalışanına yine eğitim verilmiş. Velilerimize yönelik gıda okuryazarlığı eğitimi sayımız da 16 bin 498. Fiziksel aktiviteyle ilgili de 59 bin 501 öğrencimize eğitim yapılmış. 3 bin 749 öğretmenimiz de bu eğitimlerde yerini almış."

- SABAH SPORUYLA ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL VE BEDENSEL OLARAK UYANMALARI SAĞLANIYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu Kadriye Kılıç İbiş, okullarda birinci ve ikinci dönemin başı olmak üzere 2 defa çocukların boy ve kilo ölçümlerinin alındığını, bunun e-Okul sistemine girildiğini, kilolu, aşırı kilolu, zayıf gibi çıkan sonuçlara göre uygun görülen çocukların sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini aktardı.

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında yapılan fiziksel aktivitelere değinen Kılıç, öğrencilerin güne fiziksel aktiviteyle başladığını, hava şartlarına göre mümkünse okul bahçesinde değilse sınıfta 5 dakikalık açma germe egzersizleri yapıldığını, bahçede uygulanıyorsa daha hareketli olunduğunu anlattı.

İbiş, sabah sporuyla çocukların okul yaşamlarını daha zinde ve sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin amaçlandığını kaydederek, "Gün içinde çocuklar okullarda 6 ila 8 saat arasında vakit geçirmektedir. Bunun çoğunu kapalı alanlarda geçiriyorlar. Çünkü 10 dakika teneffüs çocuklara yetmiyor. Fiziksel aktiviteyle birlikte çocuklar enerjilerini boşaltıyorlar. Bu da dersleri daha dikkatli dinlemelerini, dikkatlerini toplamalarını sağlıyor. Sabah sporu, çocukların hem zihinsel hem bedensel olarak uyanmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fiziksel aktivitelerin okçuluk, tırmanma gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla desteklendiğini dile getiren İbiş, bunlara ilişkin il ve ilçe bazında turnuvalar düzenlediğini de söyledi.

Programdaki hareketli yaşam, sportif faaliyetler gibi çalışmaların beden eğitimi öğretmenleriyle sürdürüldüğünde daha anlamlı ve daha yararlı olduğunu düşündüğünü ifade eden İbiş, bu sebeple ilkokullarda da beden eğitimi derslerine, beden eğitimi öğretmenlerinin girmesi gerektiğini belirtti.