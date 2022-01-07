Omicron varyantına karşı aşılanma çağrısı

AA 7 Ocak 2022 Cuma 12:06 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 12:06

Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gizem Er, AA muhabirine, bulaşma oranı yüksek olan Omicron varyantına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekibiyle kentteki Kovid-19 hastalarının tedavi ve takibini yaptıklarını belirten Er, 2 yıldır tüm dünyanın bu hastalığı yenebilmek için mücadele verdiğini aktardı. Yeni varyantlardan korunmak için herkesin zamanı gelen aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Er, şöyle konuştu:

"Virüsün gittikçe mutasyona uğraması öngörülüyordu. Omicron mutasyonu daha çok bulaşıcı. Kovid'in dünyada bir milyar kişiyi, Omicron'un ise önümüzdeki 3 ay içinde 3 milyar insanı enfekte edeceği ön görülüyor. O nedenle bu 3 ay ile maske, mesafe ve aşı çok önemli. İnsanların koruyucu olarak aşı olması, mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle genç nesil aşıya karşı ama bunlar da aşı olmalı. Omicron varyantı nedeniyle hastanelerin yoğunluğu ile yoğun bakımlarda yatışların da artacağı ön görülüyor."

- "YOĞUN BAKIMDAKİLERİN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI AŞISIZ HASTALAR"

Yoğun bakımda yatan hasta sayısında artış yaşanmaması için insanların aşılanması gerektiğinin altını çizen Er, yoğun bakımda aşı yaptırmayan genç hastaların bulunduğunu aktardı. Gençleri aşı olmaya davet eden Er, "Aşısız olduklarından akciğerleri çok kötü durumda geliyorlar. Yoğun bakımlık oluyorlar. Yoğun bakımdan çıksalar bile hayatlarının ilerleyen dönemlerinde nelerle karşılaşacaklarını bilemiyoruz. Bu nedenle aşı yapılmalı. Yoğun bakıma yatanların yüzde 90'ından fazlası aşısız hastalar. Buna da dikkati çekmek istiyoruz. Hastaların aşılanması yoğun bakım yatışlarını çok azaltıyor. Bu hastaların hayat kalitesi için de önemli bir durum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a yakalandığını ancak aşı yaptırdığı için öksürük ve gribal semptomlar olmadan atlattığını anlatan Er, "Virüse yakalanan hamilelere çok üzülüyorum. Kovid enfeksiyonu, gebeliğin son 3. ayında çok ağır seyrediyor. Aşısızlarda daha da agresif seyrediyor. Bu hastaları erken sezaryene almak zorunda kalıyoruz. Hamileler herkese göre daha çok dikkat etmeli. Anne ve bebek kayıplarını önlemek için bu gerekli." dedi.

- "HASTALARIMIZIN TEDAVİLERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşire Serkan Dündar ise aşılamadan dolayı yoğun bakımda yatan hasta sayısında azalmaların yaşandığını belirtti. Bu durumun rehavete yol açmaması gerektiğini aktaran Dündar, şöyle konuştu:

"Şu anda yeni varyant olan Omicron çağrısı yapılıyor. Onun için insanların hatırlatma dozlarını ve geçmiş aşılarını yaptırması gerekiyor. Omicron varyantının daha hızlı bulaş gösterdiği uzmanlar tarafından açıklanıyor. Yoğun bakıma gelen hastalarımızın tedavileri için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki tedavileri pozitif yönde olanlar servise taburcu ediliyor. Doktorlarımızın belirlediği tedavileri zamanında yaparak hastalarımızın daha iyi duruma gelmeleri için çaba gösteriyoruz. Bu duruma düşmemek için herkesin aşısını yaptırması gerekiyor. Hastalıktan kurtulmanın en önemli silahı aşı yaptırmak."