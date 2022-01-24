Omicron'da umut veren haber! Süper bağışıklık müjdesi

24 Ocak 2022 Pazartesi 08:43 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:43

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede baskın varyant haline gelen Omicron'a ilişkin bilim insanlarından umut veren bir haber geldi. Avusturya'da yapılan erken çalışmalar, tıpkı Delta varyantında olduğu gibi Omicron varyantında da aşılama ve doğal enfeksiyon birleşiminin güçlü koruma sağladığını ortaya koydu. Araştırmalara göre tam aşılamadan sonra koronavirüse yakalanan kişiler, yüzde bine kadar daha etkili seviyelerde antikor üretti.

AŞILARIN TAM OLMASI GEREKİYOR

Bu kişilerin sonraki enfeksiyonlara karşı çok güçlü bir şekilde korunduğu da görüldü. Ancak Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Robert Murphy, süper bağışıklığı edinmek için tam aşılı olmanın önemine şöyle vurgu yaptı: "Süper bağışıklık, aşılama temeli olmadan çalışmaz. Tek başına doğal bir enfeksiyon, şiddetli hastalık ve uzun süreli Kovid-19 risklerinin ötesinde bir şey sağlamayacaktır."

BAŞBAKANIN DÜĞÜNÜNE VARYANT İPTALİ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede 9 Omicron vakasının tespit edildiğini söyledi. Omicron'un yayılma hızını yavaşlatmak için ülkede yeni önlemler alınacağını belirten Ardern, yakında yapılması planlanan kendi düğün törenini de ertelediğini kaydetti. Ardern'in uzun süredir birlikte olduğu ve üç yaşındaki çocuğunun babası olan Clarke Gayford ile kısa süre içinde evlenmesi bekleniyordu.

SPUTNİK V'NİN SPREY VERSİYONU İÇİN DENEMELER BAŞLIYOR

Rusya'da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının burun spreyi şeklindeki versiyonunun klinik denemelerinin gelecek hafta başlayacağı bildirildi. Gamaleya Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, denemelerin ilk iki fazının üç ay süreceğini söyledi. Gintsburg, denemelerin birinci ve ikinci fazında aşının güvenli ve etkili olduğuna inanırlarsa, acil kullanım izni alabileceklerini de belirtti.