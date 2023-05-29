Op. Dr. Eyüp Bozkurt göz çevresi operasyonuna dair merak edilenleri anlattı

Kulak Burun Boğaz ve Yüz Estetiği Uzmanı Op. Dr. Eyüp Bozkurt, göz çevresi estetiğini yalnızca göz kapağı ameliyatından ibaret görmemek gerektiğini söyledi: "Bu düşünce bizi yanılgıya düşürebilir. Çünkü göz estetiği planlanırken; göz kapağı derisindeki fazlalıklar ve sarkmalar, torbalanmalar, kırışıklıklar, kaş şekli ve kaşın durumu birlikte değerlendirilmelidir. Bu ameliyat, kişinin bakışlarını değiştirdiği için büyük önem taşır. Hasta, ameliyat sonrası karşılaştığı kişilerden olumlu ya da olumsuz anlamda 'Bakışların değişmiş' cümlesini duyar. Bu nedenle başarılı bir sonuç elde etmek için göz çevresini bir bütün olarak görmek gerekir."

"BOŞLUKLAR DOLDURULMALI, DOKU EKSİKLİĞİNE TAKVİYE YAPILMALI"

Op. Dr. Eyüp Bozkurt, göz çevresi estetiğinde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: "Üst göz kapağındaki fazlalıklar çıkarılırken, gözün burna yakın kısmında boşluk varsa burası da doldurulmalıdır. Üst göz kapağı ile kaş ve alın bölgesi birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü buradan çıkarılan fazlalıklar kaşı aşağı çekip istenmeyen sonuçlara yol açabilir veya işlem yapıldıktan kısa süre sonra kaş ve saçlı bölgedeki deri aşağı doğru inerek tekrar aynı probleme yol açabilir. Bir de alt göz kapağı torbaları alınırken, bu bölgenin altındaki göz altı boşlukları mutlaka iyi değerlendirilmelidir. Doku eksikliği varsa takviye yapılmalıdır. Yanak sarkmaları söz konusuysa, yanak eski yerine taşınmalıdır. Sanılanın aksine alt göz kapağındaki torbaların alınmasını gerektiren ameliyatların sayısı çok azdır."

"TOPLUMDA ÖNYARGI VAR"

Göz çevresi estetiği konusunda toplumda bir önyargı oluştuğunu dile getiren Op. Dr. Eyüp Bozkurt, "Bu önyargının iki sebebi var. Birincisi; yıllardır bu bölgeyi bütün olarak ele almayıp sadece çıkarmaya odaklanan cerrahi anlayış nedeniyle boş göz, dolayısıyla anlamsız bakışların oluşması. İkincisi 'kısa sürede eski haline döner' düşüncesi. Bu da yine söz konusu bölgenin bütün olarak değerlendirilmemesine bağlı" dedi.

"ENFEKSİYON RİSKİ YOK DENECEK KADAR AZ"

Hastanın operasyon sonrası aynı gün taburcu olabileceğini ve göz kapamaya gerek olmadığını dile getiren Op. Dr. Eyüp Bozkurt, ameliyat sonrası süreç hakkında şunları söyledi: "Ben göz kapağı ameliyatında eriyen dikişler kullanmıyorum, çünkü uzun süreli kızarıklığa neden oluyor. Kullandığım dikişleri genellikle 3'üncü günde alıyorum. Morluklar 3-7 gün arasında iyileşiyor. 5-6'ncı günden sonra kapatıcı makyaj yapılabiliyor. Bu ameliyatlarda enfeksiyon riski yok denilecek kadar az. Ancak göz kapaklarının açık kalması en önemli komplikasyon. Bu komplikasyonu ve gözler arasında asimetri olması ihtimalini ameliyat öncesi hastayla birlikte çıkarım veya ekleme yapacağımız yerleri işaretleyerek önlemeye çalışıyoruz. Yani ameliyat öncesi basit bir prova yapmış oluyoruz."

"KESİ İZLERİ, GÖZ KAPAĞINDAKİ DOĞAL ÇİZGİLERİN İÇİNDE KALIYOR"

Göz kapağı ameliyatına dair en çok merak edilen konulardan biri de operasyon sonrası kesi izlerinin kalıp kalmadığı. Dr. Bozkurt, konuyla ilgili "Bu bölgedeki deri, vücuttaki en ince ve en hızlı iyileşme özelliğine sahip deri. Bir de bu bölgede doğal çizgiler var, yapılan kesi bu çizgilerin içinde bırakılabilir. Dolayısıyla iz kalma olasılığı çok az" dedi.