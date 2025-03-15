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Sağlık

Organları 5 hastaya umut oldu

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 5 kişiye nakledilecek.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 07:05 - Güncelleme:
Organları 5 hastaya umut oldu
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Beyin kanaması şikayetiyle 12 Mart'ta tedavi gördüğü Samsun'un Canik ilçesindeki özel hastaneye yatan kişinin, beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü kişinin ailesi organlarını bağışladı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından ilgili birimlerle irtibat kurularak organların alınması için harekete geçildi.

Donörden alınan böbreklerin biri Sivas'a, diğeri ise İstanbul'a gönderildi.

Karaciğer ve iki kornea da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Özel hastanenin organ nakil koordinatörü Yeşim Yetkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu aile ile görüşme yaptıklarını söyledi.

Ailenin organları bağışlamayı kabul ettiğini belirten Yetkin, "Hastamız 5 kişiye umut oldu. Yeni bir yaşam için yeni kapılar açtı. Şu an 5 kişi organlarını bekliyor. Onlar da hayata tutunmuş olacak." ifadelerini kullandı.

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