Osman Müftüoğlu şeker hastalarını uyardı! Bu 5 besinden uzak durun...

23 Şubat 2022 Çarşamba 22:31 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 22:31

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu şeker hastaları için önemli uyarılarda bulundu. Dikkatli beslenmeleri konusunda uyarlarda bulunduğu şeker hastaları için kesinlikle uzak durmaları gereken besinleri şu şekilde sıraladı...

OSMAN MÜFTÜOĞLU UYARIYOR!

Karbonhidrat grubu yiyecekleri aşırı tüketmeyin. Bir öğünde çok fazla miktarda karbonhidrat yüklü besinleri yiyip içmeyin.

Nişastalı gıdaları iyice azaltın ya da yemeyin. Beyaz pirinç pilavından uzak durun. Kepekli pirinç bulabilirseniz onu kullanın. Bulgurun pirinçten daha iyi bir alternatif olduğunu unutmayın.

Kuru baklagilleri daha sık yiyin. Fasulye, nohut, mercimek sizi şekerden koruyacaktır.

Konsantre meyve sularından, gazoz ve kolalı içeceklerden uzak durun. Özellikle fruktoz şurubu eklenmiş içecekleri mutfağınıza sokmayın. Bu içecekler yerine suyu, ayranı tercih edin.

Yağ tercihinizi zeytinyağından yana kullanın.