Pandemi sürecinde çocuklarda 'bağışıklık' sorunlarına dikkat

DHA 23 Mart 2021 Salı 12:37 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 12:37

Dr. Öğretim Üyesi Burak Çakçak, Covid 19 pandemi sürecinde evlerde uzaktan eğitim gören çocukların beslenme rutinlerinin bozulması, güneş ışınına maruziyetin azalması ve hareketsizliğin, kilo problemleri, vitamin ve mineral eksiklikleri ile bağışıklıkta azalmaya neden olabileceğini belirtti.

GÜNEŞ EN ÖNEMLİ D VİTAMİNİ KAYNAĞI

Güneşe çıkmayan çocuklarda D vitamini eksikliğinin sık görüldüğünü vurgulayan Dr. Çakçak, D vitamini eksikliğiyle de kas güçsüzlüğü, bacak ağrıları, büyüme geriliği, huzursuzluk, uykusuzluk, aşırı terleme, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortaya çıktığını kaydetti. En önemli D vitamini kaynağının güneş olduğunu anlatan Dr. Çakçak, ayrıca süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı ve balığın da D vitamini kaynağı olduğunu hatırlattı.

DENGESİZ BESLENME BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIR

Dengesiz beslenmenin çocuklarda bağışıklık sistemini zayıflatıp Covid 19 seyrinin yolunu açabileceğine dikkati çeken Dr. Çakçak, enfeksiyonlarla mücadelede A, C, D, E vitaminleriyle selenyum ve çinko gibi minerallerin önemini vurguladı. A vitamininden zengin besinlerin süt, yumurta sarısı, havuç, yeşil sebze ve meyveler olduğunu belirten Dr. Çakçak, "Antioksidan özelliği olan C vitamini de bağışıklık güçlendirici özelliktedir. C vitamininden zengin besinler ise yeşil sebzeler, turunçgiller, çilek, domates, kuşburnu, maydanozdur. E vitamininin zengin kaynakları arasında brokoli, mango, kivi, badem sayılabilir" dedi.

VİTAMİNLER BİLİNÇSİZCE TÜKETİLMEMELİ

Çinkonun vücutta önemli enzimatik görevlerde yer alan bir mineral olduğunu anlatan Dr. Çakçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çinkodan zengin besinler karides, deniz ürünleri, kırmızı et, ceviz, fındık, badem, süt, yumurtadır. Selenyum antioksidan minerallerdendir. Deniz ürünleri, tavuk ve hindi eti, yağlı tohumlar içerisinde yer alır. Omega-3, enfeksiyonla savaşta önemlidir. Balık, ceviz, fındık, badem omega 3 kaynağıdır. Beta glukan kaynağı olarak yulaf ezmesi öğünlerde yer alabilir. Propolis ve ekinezya da bağışıklık kuvvetlendirici olarak ara ara kullanılabilir. Bağırsak florası da bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Bağırsak mikro florasını düzenlemek için yüksek lifli içeriğe sahip gıdalar, sebzeler, meyveler, kuruyemişler, tam tahıllı yiyecekler, kuru baklagiller, yoğurt ve kefir tercih edilmelidir."

Dr. Çakçak, vitaminlerin gereksiz ve bilinçsizce tüketiminin, karaciğer bozukluğuna, böbrek taşı oluşumuna ve mide rahatsızlıklarına yol açabildiğini vurguladı.

OKULA GİDEN ÇOCUK İÇİN ÖRNEK BESLENME

Kontrollü normalleşme sürecinde okulların açıldığını hatırlatan Dr. Çakçak, "Bu süreçte enfeksiyonlardan korunmada güçlü bağışıklık sistemi için vitaminler ve mineraller gibi mikro besin kaynaklarının yeterince tüketilmesinin yanında, yeterli güneş ışını teması ve dengeli beslenme önemlidir. Örnek beslenme olarak okullarda ara beslenme saatlerinde çocukların çantalarına ceviz, badem, fındık, limon, portakal, greyfurt, mandalina, kivi, taze meyve dilimli yoğurt, salatalık, havuç dilimleri, taze meyveler, peynir, tam buğday ekmeği, galeta, çiğ kuruyemişler ve hurma gibi kuru meyveler konulabilir" diye konuştu.