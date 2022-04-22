Pandemide sona doğru: Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Aydın, AA muhabirine, düşük vefat sayısı, yüksek aşılama oranıyla Türkiye'nin salgın sürecini başarıyla yönettiğini kaydetti.

Hastanelerde neredeyse vaka kalmadığını belirten Aydın, "Geldiğimiz bugünlerde vaka pozitifliği giderek aşağıya düşüyor ve hastalar da çok azaldı ama halen pandemi devam ediyor." dedi.

Aydın, yeni varyantların Omicron üzerinden geliştiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Omicron, eski Alfa, Beta, Delta gibi varyantlardan çok farklı, çok fazla değişim yapmış ve bu değişimle bulaşıcılığını artırmış ama hastalık oluşturma potansiyelini azaltmış. Yeni BA.2, BA.1, XE varyantlarını duyduğumuzda, bunların Omicron üzerinde geliştiğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla da oluşan yeni varyantlar daha hızlı bulaşma potansiyeline sahip oluyorlar ama daha öldürücü değiller. Pandemide sona doğru gittiğimizi söylemek buralarda mümkün. Bu başarıda aşıların çok büyük bir önemi var. Toplumun aşılanması ve hızlı bulaşan Omicron varyantıyla pandeminin sonuna doğru yaklaşıyoruz."

- "UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ KIŞA DAHA İYİ KOŞULLARDA GİRECEĞİZ"

Pandemiden kurtulmayı istisnasız herkesin istediğini dile getiren Aydın, açık alanda maske mecburiyetinin kaldırıldığını ancak yine de kalabalık ortamlarda ve havalandırması yetersiz kapalı çalışma alanlarında takılması önerisinde bulundu.

Aydın, havanın ısınmasıyla açık alana daha çok çıkılmaya başlandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu serbest ortamda mikroorganizmanın bulaşması daha da zorlaşacak, belki de önlenmiş olacak. Dolayısıyla insanların bu avantajları görüp ona uygun tedbirlerle süreci yönetmesi lazım. Dünya Sağlık Örgütü, 'Artık dünyada koronavirüs pandemisi tehlikesi geçmiştir.' anonsu yapıncaya kadar tedbirli olmak, aklımızın bir yerinde pandeminin var olduğunu düşünmek hepimizin sorumluluğudur. İnsanlarımız artık nasıl önlem alacaklarını biliyorlar. Biz bilim insanlarına, hekimlerimize inanacağız, sağlık otoritesinin verdiği önlemlere harfiyen uyacağız ve bu pandemiyle başarılı olan mücadelemiz, aynı başarıyla devam edecek ve nihayetlenecektir. Umarım önümüzdeki kışa daha iyi koşullarda gireceğiz."

Salgının, binde 1'in altında ölüm görülmesi dolayısıyla endemiye dönüştüğünü vurgulayan Aydın, "Çok düşük bir ölüm sayısına döndü ve artık ciddi hastalıklar oluşmuyor ama ölenler hala var. Bu virüs aramızda yaşıyor, virüsü birbirimize geçirmemeliyiz ve risk grubu dediğimiz, hastalıktan çok etkilenen gruba bunu bulaştırmamalıyız. Dolayısıyla tedbirlerimizi elden bırakmayacağız. İyiye doğru gittiğimiz muhakkak, virüsün zaten iyi huyluya dönüştüğünü görüyoruz fakat risk grupları için henüz bu iyiliği göremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, merkezlerinde mart ayının son haftasında ortalama 2 bin-2 bin 500 olan günlük test sayısının bugünlerde 300-500 arasında değiştiğini ifade ederek, o dönemde yüzde 50'lerde olan pozitiflik oranının geçen hafta yüzde 10'un, bugünlerde ise yüzde 5'in altında seyrettiğini aktardı.

Uzun süredir izledikleri rakamların aşağıya doğru inmeye devam ettiğinin altını çizen Aydın, "Dolayısıyla buradan da cesaret alarak biraz müjdeleyici konuşuyoruz ama vakaların hala daha var olduğunu görüyoruz. Tedbirleri tam olarak terk etmememiz gerektiğini, öğrendiklerimizi kullanmamız gerektiğini bu rakamlardan yararlanarak söylüyorum. Türkiye'deki diğer merkezlerdeki arkadaşlarla da yaptığımız görüşmelerde, benzer rakamların seyir gösterdiğini konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.