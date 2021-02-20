Pandemide uyku sorunu 'koronasomnia' ortaya çıktı

DHA 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:41 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:41

Koronavirüs salgını, uyku problemlerini de arttırdı. Medicana International İzmir Hastanesi'nde görevli Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, koronavirüs döneminde ortaya çıkan uykusuzluğun, 'Koronasomnia' olarak tanımlandığını ifade etti. 'Koronasomnia'nın yaşanmasına en büyük etkenin evde çalışmak olduğunu belirten Paköz, "Koronavirüsün etkisiyle gece yatış ve sabah kalkış saatleri değişti. Eskiden sabah erken saatlerinde kalkıp, işe gidiliyor daha sonra öğle yemeği yeniyor, akşam da eve giderek tekrar akşam yemek yeniliyordu. Bu yemek saatleri de bozuldu. Yani kişinin biyolojik saati de değişti. Günlük aktiviteler azaldıkça, vücudun biyolojik saati de bozulmaya başladı. Bu da uykusuzluk şikayetlerini ortaya çıkardı. Koronasomnia uykuya dalmada zorluk çekme, gece sık uyanma, uyandığı zaman uyuyamama gibi değişik uyku problemlerine sebep oluyor" dedi.

UYKU HİJYENİ KURALLARI ÇÖZÜM OLABİLİR

Salgın sebebiyle pek çok kişinin evden çalıştığını, bu durumun da hastalığı tetiklediğini söyleyen Dr. Burak Paköz, "Kişiler evde çalışırken, yattıkları yatakta çalışmaya başlarsa, yatakla çalışma arasında bir bağ oluşmaya başlar. Bu da kişinin yatağı uyku yerinden ziyade, çalışma alanı olarak görmesine sebep olur. Bu nedenle, kişilerin yatakta çalışmamalarını, yatağa sadece uyku için girmelerini öneriyoruz. Gece de mümkün olduğunca erken yatmalarını ve yatış saatlerini ayarlamalarını öneriyoruz. Gündüz de mümkün olduğunca balkonda dahi olsa gün ışığını almalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Koronasomnia hastalığına çözümde sunan Dr. Burak Paköz, "Uyku hijyeni, günlük biyolojik ritminin sağlanması için uyulması gereken kurallardır. Bu kurallar sabah erken kalkmak, gün içinde aktif kalmak, kafein ve alkol alımını azaltmak veya mümkünse bırakmak, nikotin alımının kesmektir. Bu hastalığın yaşanmaması için akşam da çok fazla yağlı ve ağır yiyecekler yenmemesi gerekiyor. Çünkü ağır ve yağlı yiyecekler kişinin reflü problemi yaşamasına ve kişinin gece boyunca uyanmasına sebep oluyor. Öte yandan uyku öncesi su içmek de uyku sırasında idrarın gelmesine ve sık sık uykudan uyanılmasına sebep olacağı için kişinin yatmadan önce su içmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.