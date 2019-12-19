Parkinson’la ‘sosyal’ mücadele

19.12.2019 01:07 - Güncelleme: 19.12.2019 01:07

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, ‘hareket bozukluğu’ ve ‘titreme hastalığı’ olarak da bilinen Parkinson’un, hastalar üzerindeki etkilerini eğitimle azaltıyor. Nöroloji Ana Bilim Dalı’nın bünyesinde bir yıl önce hayata geçirilen ‘Parkinson Okulu’nda, hastalara nefes ve ses terapisi, egzersiz, pilates ve meditasyon gibi uygulamalı eğitimler veriliyor. Okulda ayrıca hastaların bir araya gelerek sosyalleşmesi de sağlanıyor. Uzmanlar, kesin bir tedavisi bulunmayan, sadece ilerleme hızı ilaçlarla yavaşlatılabilen Parkinson’la mücadelede sporun, sosyalleşmenin ve yüksek motivasyonun en az ilaç kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. İstanbul’un farklı bölgelerinden 50’den fazla hastaya hizmet verilen Parkinson Okulu, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Ücretsiz hizmet veren okulun daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

HÜCRELER YENİLENİYOR

Okulun kurucusu Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günsel Babacan Yıldız, Parkinson’un tespit edilmeden en az 8-10 yıl önce başladığını belirterek, sorunun beyinde hareketleri sağlayan merkezin kullandığı dopamini salgılayan hücrelerin nedeni belli olmayan şekilde ölmesinden kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Yıldız, “Her hastanın hayatında spor olması lazım, bizim de okulu kurmamızdaki en önemli amaç bu. Çünkü spor beyindeki çok farklı mekanizmalarla dopaminin etkisini artırıyor, bu da hastalığın seyrinin azalmasına imkan sağlıyor. Ayrıca sporla hastanın uykusu, morali de daha iyi oluyor” diye konuştu.