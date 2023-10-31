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Sağlık

Pfizer, üçüncü çeyrekte zarar etti

Pfizer, Kovid-19 ile ilgili ürünlerine talebin azalmasıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,38 milyar dolarlık zarar açıkladı.

AA31 Ekim 2023 Salı 16:44 - Güncelleme:
Pfizer, üçüncü çeyrekte zarar etti
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Pfizer'ın bilançosuna göre, şirketin geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 13,2 milyar dolara geriledi. Pfizer'ın geliri geçen yılın üçüncü çeyreğinde 22,6 milyar dolar olmuştu.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 8,6 milyar dolar kar elde eden şirket, bu yılın aynı döneminde ise 2,38 milyar dolar zarar etti.

Pfizer'ın hisse başına zararı da bu dönemde 42 sent oldu. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 1,51 dolar kar açıklamıştı.

Kovid-19 aşısı satışlarından elde ettiği gelir bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 70 azalan şirketin Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Paxlovid" adlı hapın satışları da yüzde 97 düştü.

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