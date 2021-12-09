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Sağlık

Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

ABD, ilk kez Güney Afrika'da görülen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle aşıların hatırlatma dozu programını genişletirken, Pfizer ise 4 doz aşının beklenenden daha erken yapılmasının gerekebileceğini açıkladı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 21:38 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 21:42
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Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Pfizer/BionTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söyledi.

Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16-17 yaş grubu için Pfizer/BionTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini duyurdu.

BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu, tüm yaş gruplarında bağışıklık seviyesini ve Kovid19'a karşı korunmayı önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Özellikle de Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıktığı mevcut durumda herkese hatırlatma dozu aşısı yapılması büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

İki doz Pfizer/BionTech aşısı en az 6 ay önce tamamlanmış 16-17 yaş grubundaki gençlerin, 3. doz aşılarını olması için nihai onayı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin çok yakında vermesi bekleniyor.

Pfizer ve Biontech, 8 Aralık'ta laboratuvar çalışması sonuçlarına göre, Kovid-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayabileceğini ve hatırlatıcı 3. doz aşının gerekli olduğunu açıklamıştı.

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