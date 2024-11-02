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Sağlık

Pilot il İstanbul seçildi! Sitelerde 'Aile hekimi' dönemi

150 bağımsız bölümü olan sitelerde aile sağlığı merkezi kurulacak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği protokolü imzaladı. Sitelerde aile sağlık merkezlerinin açılması uygulaması pilot olarak İstanbul'dan başlayacak.

Akşam Gazetesi2 Kasım 2024 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
Pilot il İstanbul seçildi! Sitelerde 'Aile hekimi' dönemi
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Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş- birliği protokolü kapsamında sitelerde aile sağlık merkezlerinin açılması uygulaması pilot olarak İstanbul'dan başlayacak.

Akşam Gazetesi'nin gündeme getirdiği uygulamanın protokolüne göre aile sağlığı merkezlerinin hangi sitelere kurulacağı ve personel kapasitesi ile ilgili bir komisyon kurulacak. Aile sağlığı merkezi, en az 150 bağımsız bölümü olan sitelerde kurulacak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ."İşbirliği protokolü çerçevesinde vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni Aile Sağlığı Merkezleri inşa edilmesi planlanmaktadır" denildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç, Dr. Aldullah Emre Güner ve Suat Sandalcı , Aile Sağlığı Merkezi protokolünü imzaladı.

VATANDAŞ SAYISINA GÖRE SAĞLIKÇI

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, "Türkiye'nin bütün illerinden talepler gelmeye başladı. Sitelerde sağlanacak hizmetler arasında sağlık alanları projemiz gelişti ve bakanımız ve ilgili sağlık il müdürlüğü kapsamında aile sağlığı merkezlerinin sitelerde kurulması ile ilgili karar alındı. Site yönetimlerinin göstereceği alanlar bakanlık tarafından kiralanacak, bütün araç gereçler bakanlık tarafından karşılanacak. Sitede ikamet eden vatandaş sayısına göre doktor ve hemşire istihdam edilecek. Sadece sitenin kat malikleri değil civarda ikamet eden vatandaşlarımız da bu alanlardan hizmet alabilecek. Çok büyük sitelerde 112 Acil Sağlık hizmetleri de verilecek" dedi.

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