23 Mart 2020 Pazartesi 16:36 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:36

İlk kez Aralık ayında görülen ve "2019-nCoV" olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdi. Pandemi olarak da nitelendirilen corona virüsü can almaya devam ediyor. Fransa’nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, Corona virüsü tedavisinde semptomların etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla sıtma ile mücadelede kullanılan Plaquenil ilacının başarılı olabileceğini öne sürdü. Plaquenil koronavirüs tedavisinde kullanılacak mı? Plaquenil nedir, ne için kullanılır? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

PLAQUENİL KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILACAK MI?



Fransa’nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, Corona virüsü tedavisinde semptomların etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla sıtma ile mücadelede kullanılan Plaquenil ilacının başarılı olabileceğini öne sürdü.

Covid-19 hastalığının tedavisinde etkili olduğu gözlemlenen Plaquenil ilacının etkisini test etmek için ulusal bir araştırma başlatılacak.

PLAQUENİL NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?



Klorokin ve hidroksiklorokin antimalaryal etkilerinin yanı sıra romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi birçok romatizmal hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan, 4 aminokinolin türevi bir ilaç olarak biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da bu arada hidroksiklorokin ilacın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını ve ilacın reçete için hazır olacağını açıkladı.

PLAQUENIL YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi plaquenil'in de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde birtakım yan etkilere rastlanabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ilacın kullanımının durdurulması ve derhal doktora başvurulması tavsiye edilir:

Retinopati (Görme bozukluğuna neden olabilen gözün ağ tabakasında görülen bir hastalık): İlk evrelerde tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür. Fakat durum ilerledikçe tedavi kesilmesinden sonra da ilerlemeye devam etme riski olabilir.

Komeal değişiklikler: Bulanık görme, ışığa karşı duyarlılık

Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu),

Deride mevcut bir deri hastalığına, ilaçlara, maligniteye (habis bir hastalığa) veya bilinmeyen nedenlere bağlı yaygın kızarıklık ve pullanma

Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, döküntü, bronşların daralması, bronşların spazmı

Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) ve nöbet

Kaslarda güçsüzlük, kas hastalıklan: İlaç kesildikten sonra düzelebilmekle birlikte düzelmesi aylar sürebilir.

Kalp hastalıkları

Kemik iliği depresyonu

Kansızlık, kan hastalıklan (kan test sonuçlannda görülen kan hücreleri sayısında azalma)

Porfirinin alevlenmesi (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık)

Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk