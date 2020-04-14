14 Nisan 2020 Salı 16:17 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 16:17

Plaquenil ilacının yapılan deneyler sonucunda koronavirüs tedavisinde etkili olabileceği iddia edildi. Fransa'dan bir laboratuvar ise sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının koronavirüs tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurmuştu. Peki Plaquenil nedir? Plaquenil ilacı koronavirüsü tedavi ediyor mu? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Plaquenil ilacının etken maddesi nedir? gibi soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz…

Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanıldığı açıklanan Plaquenil ilacı son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde yerini aldı. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın ile ilgili birçok ülke çalışmalarına devam ediyor ancak henüz bir sonuca ulaşılmış değil. Bu süreç devam ederken aynı zamanda var olan ilaçların da tedavi sürecindeki etkileri araştırılıyor. Fransa, Çin ve ABD'deki araştırmaların sonucunda gelen son bilgiye göre corona virüsü tedavisinde etkili olduğu açıklanan Plaquenil ilacı birçok kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Peki, Plaquenil ilacı nedir, ne için kullanılır? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Plaquenil'in etken maddesi nedir? İşte tüm detaylar…

PLAQUENIL NEDİR?

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin, belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır.

Klorokin ve hidroksiklorokin antimalaryal etkilerinin yanı sıra romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi birçok romatizmal hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan, 4 aminokinolin türevi bir ilaç olarak biliniyor.

PLAQUENIL KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Plaquenil ilacının corona virüsünde etkili olup olmadığıyla ilgili ülkemizde resmi bir açıklama bulunmuyor. ABD Başkanı Trump, Plaquenil adlı ilacın FDA tarafından onaylandığını açıkladı.

PLAQUENIL YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi plaquenil'in de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde birtakım yan etkilere rastlanabilir.

Plaquenil'in yan etkileri::

Retinopati (Görme bozukluğuna neden olabilen gözün ağ tabakasında görülen bir hastalık): İlk evrelerde tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür. Fakat durum ilerledikçe tedavi kesilmesinden sonra da ilerlemeye devam etme riski olabilir.

Komeal değişiklikler: Bulanık görme, ışığa karşı duyarlılık

Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu),

Deride mevcut bir deri hastalığına, ilaçlara, maligniteye (habis bir hastalığa) veya bilinmeyen nedenlere bağlı yaygın kızarıklık ve pullanma

Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, döküntü, bronşların daralması, bronşların spazmı

Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) ve nöbet

Kaslarda güçsüzlük, kas hastalıklan: İlaç kesildikten sonra düzelebilmekle birlikte düzelmesi aylar sürebilir.

Kalp hastalıkları

Kemik iliği depresyonu

Kansızlık, kan hastalıklan (kan test sonuçlannda görülen kan hücreleri sayısında azalma)

Porfirinin alevlenmesi (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık)

Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk

PLAQUENİL KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Plaquenil ilacının corona virüsünde etkili olup olmadığıyla ilgili ülkemizde resmi bir açıklama bulunmuyor. ABD Başkanı Trump, Plaquenil adlı ilacın FDA tarafından onaylandığını açıkladı.

Fransa'nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının Covid-19 hastalığının tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu.

Özellikle romatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokinin (ticari ismiyle Plaquenil) Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda yeni tip koronavirüs enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu gözlemlendi.

Sanofi'nin Fransa sorumlusu Olivier Bogillot, Plaquenil'in hastaları tedavi etme konusunda "cesaret verici" sonuçlar elde ettiğini vurgulayarak, ilacın tüm etkilerini anlayabilmek için ulusal çapta daha geniş testler yapılacağını açıkladı.

Bogillot France Info radyosuna verdiği röportajda, "Birkaç hafta içinde ilacın hangi hastalarda kullanılabileceğinin ve reel etkileri hakkında kesin sonuçlara ulaşırız" dedi.

İlaç şirketi ayrıca, sıtma tedavisinde kullanılan milyonlarca dozun bu virüs ile başa çıkabilmek için Fransız yetkililere tedarik edilebileceği vaadinde bulundu.

ABD COVİD-19 TEDAVİSİNDE İLACI KULLANMAYA HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump da bu arada hidroksiklorokin ilacın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını ve ilacın reçete için hazır olacağını açıkladı.

İlaçla ilgili "Çığır açıcı olabilir ya da olmayabilir" diyen Trump, Kısa vadeli olarak diğer hastalıklar için onaylanmış ilaçların kullanımına bakıyoruz" açıklamasında bulundu.

PLAQUENIL İLACI DÖRT HASTADAN ÜÇÜNÜ İYİLEŞTİRDİ

Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Profesör Didier Raoult, son yıllarda bağışıklık sistemi dışında bacak, romatizma ve eklem ağrılarında da kullanılan Plaquenil ilacının, koronavirüsüne iyi gelebileceğini iddia eden ilk doktorlardan biri.

Raoult, tedavi ettiği koronavirüsü taşıyan 24 hastanın Plaquenil ilacı almaya başladıktan 6 gün sonra dörtte üçünde virüsün kaybolduğunu ifade etmişti.

Fransa'da Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ilacın klinik denemelerinin "umut vaat edici" olduğunu ve bir çok hastada de başarı sağlandığını belirterek, ilacın bir çok hastada deneneceğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran ise bu ilacın verdiği sonuçlarının farkında olduğunu ve daha çok hastada denenmesi konusunda yetkililere gerekli izni verdiğini söyledi.