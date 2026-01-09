İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1495
  • EURO
    50,2775
  • ALTIN
    6202.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Prof. Dr. Aziz Sancar'dan büyük başarı: Kanser tümörünü yok etti
Sağlık

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan büyük başarı: Kanser tümörünü yok etti

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibi, ölümcül beyin kanseri türünü iyileştirdi.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 08:26 - Güncelleme:
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan büyük başarı: Kanser tümörünü yok etti
ABONE OL

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibinin ölümcül bir beyin kanseri türünün tedavisinde geliştirdiği yöntem farelerde başarılı oldu. Kemoterapi ilacı ile EdU adlı kimyasalın beyne başarılı şekilde girip tümördeki hücreleri öldürdüğü, sağlıklı beyin dokusuna zarar vermediği keşfedildi.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin dergisinde yayınlanan makalede Nobel ödüllü Türk biyokimyacı Prof. Aziz Sancar'ın öncülüğünde yürütülen araştırma beyin kanseri tedavilerinde devrim niteliğinde bir gelişme yaşandığı duyuruldu.

Makaleye göre Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi Eshelman Eczacılık Fakültesi'ndeki Prof. Sancar'ın başında olduğu ekip hızlı büyüyen ve ölümcül beyin kanseri türü olan glioblastoma tedavisini modernize edebilecek bir atılım gerçekleştirdi.

Çalışmada bir kemoterapi ilacının EdU adı verilen bir kimyasal maddeyle birleştirilmesinin, çeşitli preklinik glioblastoma modellerinde benzeri görülmemiş bir hayatta kalma oranı ve kanser iyileşmesi sağladığı bulundu.

Beyin kanseri türünde hastaların sadece yüzde 7'si teşhisten sonra 5 yıldan fazla hayatta kalabiliyor.

BEYNE ZARAR VERMİYOR

Yayınladıkları makale, glioblastoma hastalarından alınan gerçek tümörler üzerinde yapılan deneylerde, EdU'nun beyne başarılı bir şekilde girip tümör içindeki hücreleri öldürebildiğini, sağlıklı beyin dokusuna ise zarar vermediğini gösterdi. Henüz insanlarda denenmeyen ancak farelerde yüzde yüz başarılı olan tedavi yöntemi ABD ve dünyada büyük yankı uyandırdı.

İKİ İLAÇ TÜMÖRLERİ YOK ETTİ

Makalede görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aziz Sancar "Birçok preklinik çalışma yaptık. Bazıları sadece EdU ile, bazıları sadece TMZ ile, diğerleri ise her ikisiyle birlikteydi. TMZ'yi EdU ile birleştirdiğimizde, iki ilacın birlikte hareket ederek bu tümörleri yok edebildiğini ve ölümü önleyebildiğini gördük" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.