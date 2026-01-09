Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibinin ölümcül bir beyin kanseri türünün tedavisinde geliştirdiği yöntem farelerde başarılı oldu. Kemoterapi ilacı ile EdU adlı kimyasalın beyne başarılı şekilde girip tümördeki hücreleri öldürdüğü, sağlıklı beyin dokusuna zarar vermediği keşfedildi.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin dergisinde yayınlanan makalede Nobel ödüllü Türk biyokimyacı Prof. Aziz Sancar'ın öncülüğünde yürütülen araştırma beyin kanseri tedavilerinde devrim niteliğinde bir gelişme yaşandığı duyuruldu.

Makaleye göre Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi Eshelman Eczacılık Fakültesi'ndeki Prof. Sancar'ın başında olduğu ekip hızlı büyüyen ve ölümcül beyin kanseri türü olan glioblastoma tedavisini modernize edebilecek bir atılım gerçekleştirdi.

Çalışmada bir kemoterapi ilacının EdU adı verilen bir kimyasal maddeyle birleştirilmesinin, çeşitli preklinik glioblastoma modellerinde benzeri görülmemiş bir hayatta kalma oranı ve kanser iyileşmesi sağladığı bulundu.

Beyin kanseri türünde hastaların sadece yüzde 7'si teşhisten sonra 5 yıldan fazla hayatta kalabiliyor.

BEYNE ZARAR VERMİYOR

Yayınladıkları makale, glioblastoma hastalarından alınan gerçek tümörler üzerinde yapılan deneylerde, EdU'nun beyne başarılı bir şekilde girip tümör içindeki hücreleri öldürebildiğini, sağlıklı beyin dokusuna ise zarar vermediğini gösterdi. Henüz insanlarda denenmeyen ancak farelerde yüzde yüz başarılı olan tedavi yöntemi ABD ve dünyada büyük yankı uyandırdı.

İKİ İLAÇ TÜMÖRLERİ YOK ETTİ

Makalede görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aziz Sancar "Birçok preklinik çalışma yaptık. Bazıları sadece EdU ile, bazıları sadece TMZ ile, diğerleri ise her ikisiyle birlikteydi. TMZ'yi EdU ile birleştirdiğimizde, iki ilacın birlikte hareket ederek bu tümörleri yok edebildiğini ve ölümü önleyebildiğini gördük" dedi.