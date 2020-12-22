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Sağlık

Profesör Collingnon: Mutasyona uğrayan koronavirüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir

Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon mutasyona uğradığı belirtilen koronavirüs için yeterli kanıt olmadığını ifade ederek korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabileceğini söyledi.

DHA22 Aralık 2020 Salı 11:44 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 11:44
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Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) için çalışmış, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Peter Collingnon, yeni tür ile ilgili kanıtların onu mutasyon olarak sınıflandıracak kadar yeterli olmadığını söyledi.

‘KISITLAMALARIN ARDINDAN SEYAHAT ETMEK SORUMSUZLUKTU’

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, ‘’Aşılar uygulanana kadar mutasyonu kontrol altına almak çok zor olacak. Ayrıca yeni kısıtlamalar açıklandıktan sonra seyahat etmek çok sorumsuz bir davranıştı" demişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise mutasyona uğrayan virüsle ilgili olarak, Noel’de kısıtlamaları gevşetmeyeceklerine işaret ederek, "Bu yıl Noel, çok farklı olacak. Sevdiklerimizi görme şansımızı feda ediyoruz, böylece gelecek sene onlara sarılabileceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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