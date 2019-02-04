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Prostat sağlığınız için düzenli kontrolleri ihmal etmeyin!

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, prostat sağlığı hakkında merak edilen soruları sizler için cevapladı.

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Prostat nedir, fonksiyonları nelerdir?
 
Prostat, erkeklerde semen (meni) içeriğinin bir kısmının üretildiği, idrar kesesinin hemen altına yerleşmiş, yaklaşık ceviz büyüklüğünde (18 – 20 gr) bir bez dokusudur. Prostat bezinin salgıladığı sıvılar, vajina içerisinde meninin akışkan hale gelmesini sağlamakta, aynı zamanda içerdiği maddeler sayesinde spermlerin vajinal ortamda hayatta kalabilmelerini mümkün hale getirmektedir. 
 
Prostata bağlı hangi hastalıklar görülmektedir?
 
Prostatın yaygın olarak izlenen 3 hastalığı vardır: prostat iltihabı (prostatit), iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) ve prostat kanseri.
 
Prostatit, prostat ve çevresindeki dokuların iltihaplı hastalığı olup, sıklıkla genç ve üreme çağındaki erkekleri etkilemektedir.  Ateş, halsizlik, idrar yaparken yanma, idrar yapma güçlüğü, acil idrar yapma ihtiyacı, makat çevresinde ağrı, ağrılı boşalma ve sertleşme sorunları en sık yol açtığı semptomlardır. 
 
İyi huylu prostat büyümesi, yaşla birlikte büyüyen prostatın etrafını sardığı idrar kanalına baskı yapması sonucu idrarın rahat atılamaması ile karakterize bir durumdur. Bu durum kendini zayıf idrar akımı, kesik kesik idrar yapma, idrarını tam boşaltamama hissi, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, ani sıkışma hissi, idrardan kan gelmesi gibi şikayetlerle belli etmektedir. İyi huylu prostat büyümesi 50 yaşından sonra çok sık görülen bir durum olmakla birlikte, ancak vücuda zarar verdiğinde veya belirtilere yol açtığında tedavi gerektirmektedir.  
 
Prostat kanseri, Batılı kaynaklara göre yaşamı boyunca her 6 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanmaktadır. Erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık kanser ölümlerine yol açan bu hastalık, erken tanı aldığında başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle 50 yaş ve üzeri her erkeğin yıllık düzenli kontrollerini yaptırması erken tanı için oldukça önemlidir.
 

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