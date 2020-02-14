“Psikolojik travma vakalarının en aza inmesi gerekiyor”

DHA 14 Şubat 2020 Cuma11:43 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:43

Avcılar Rehberlik Araştırma Merkezi, Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) işbirliğiyle düzenlenen ‘Psikososyal Destek Hizmetleri Sempozyumu’ (PSİDESS 2020) tamamlandı. 800’den fazla psikolojik danışmanın katılım gösterdiği ve 18 konuşmacının yer aldığı sempozyumda 10 konferans, 8 atölye çalışması gerçekleştirildi. psikolojik danışmanların travma/kriz öncesi ve sonrasında hızlı, etkili ve verimli koordinasyonun sağlanabilmesi adına düzenlenen sempozyuma, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Barış Yıldız’ın yanı sıra, İstanbul’da görev yapan psikolojik danışmanlarla, Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencileri de katıldı.

“TRAVMA VAKALARI EN AZA İNDİRİLMELİ”

Travma, travma türleri, travmatik olaylara farklı yaklaşımlar gibi birçok farklı konuda alanında uzman konuşmacılar tarafından paylaşılan bilgiler ve atölye çalışmaları ile tüm katılımcıların bilgi düzeylerinde artış sağlamayı hedefleyen sempozyum hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Psiko-sosyal hizmet uzmanlık gerektiriyor. Bu tarz sempozyumlar ile yapılan çalışmaların ve eğitimlerin sonucunu Elazığ depremi sonrasında görmüş olduk. Psikolojik travma vakalarının en az düzeye indirilmesi gerekiyor. Bunun için de travma ekiplerinin artırılması çok önemli. Rehberlik Araştırma Merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD ile yapılacak çalışmalar daha fazla uzmanın yetişmesine olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

“DESTEK OLUYORUZ”

Psikolojik travmaların öğrencileri de etkilediğine değinen Gayretli, “Afet sonrası çocuklar ara vermek zorunda kalabiliyor. Derslerinden mahrum olabiliyor. Bu süreçte de psikolojik danışmanlara yine büyük görev düşüyor. Onlar hem gençlerimizi bu travmaları atlatmasına yardımcı olmak hem de gençlerimizin kendini doğru tanımasına ve anlamasına yardımcı olmak ve yol göstermek durumdalar. Problemlerini çözmek ve kararlarına etki edebilmeliler. Öğrencilerin kapasitelerini geliştirmelerinde büyük rol oynayan psikolojik danışmanların da kendilerini geliştirmeleri için düzenlenen bu tür etkinliklere bizler de her zaman destek oluyoruz” dedi.

“DOĞRU TERCİH MUTLU ÖĞRENCİ”

Sağlıklı, kendini ve çevresini iyi tanıyan öğrencilerin, doğru üniversiteyi ve bölümü seçebildiğini belirten Gökkuşağı Koleji Genel Müdürü PDR Uzmanı Mesut Döner ise, “Üniversite tercihlerinin daha doğru olması da, öğrenciyi mutlu ediyor ve üniversitesi ile olan bağını güçlendiriyor ve mezun olduklarında daha kolay iş bulabiliyorlar. Öğrencilerin mutluluklarında psikolojik danışmanların rolü çok büyük” şeklinde konuştu.