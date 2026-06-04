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Sağlık

Rektör Yılmaz'dan Johns Hopkins teması: DEÜ organ naklinde yeni dönem

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Gürakar'ı ziyaret etti.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Rektör Yılmaz'dan Johns Hopkins teması: DEÜ organ naklinde yeni dönem
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Dünyanın önde gelen sağlık kurumları arasında gösterilen Johns Hopkins Üniversitesi'nde gerçekleştirilen görüşmede; Dokuz Eylül Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin büyütülmesi ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasına yönelik akademik iş birlikleri, uzmanlık eğitimi süreçleri ve ortak bilimsel çalışmalar ele alındı.

PROF. DR. AHMET GÜRAKAR DEÜ ORGAN NAKLİNE AKADEMİK DESTEK SUNACAK

Organ nakli ve hepatoloji alanında uluslararası düzeyde önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Ahmet Gürakar'ın, Dokuz Eylül Üniversitesinin organ nakli alanındaki mevcut birikiminin daha ileri taşınmasına yönelik süreçlerde akademik rehberlik desteği sunması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca; Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde görev yapan araştırmacıların, uzmanlık öğrencilerinin ve genç hekimlerin Johns Hopkins Üniversitesi'nde eğitim ve akademik çalışma yürütmelerine yönelik planlamalar da ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın destekleriyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nilay Danış'ın geçtiğimiz yıl Johns Hopkins Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ahmet Gürakar'ın ekibinde bir yıl süreyle fellow olarak görev yapması, iki kurum arasındaki akademik iş birliğinin somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

"ORGAN NAKLİNDE ULUSLARARASI GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ"

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sağlık alanında dünyanın saygın merkezlerinde görev yapan Türk bilim insanlarıyla kurulan akademik ilişkilerin büyük önem taşıdığını belirterek, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımının Türkiye'deki bilimsel kapasitenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesinin özellikle sağlık bilimleri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye, uluslararası akademik ağları güçlendirmeye ve bilimsel üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Rektör Yılmaz, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda yürütülen uluslararası akademik temasların yalnızca bilimsel iş birlikleri açısından değil, Türkiye'de organ nakli alanındaki sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından da önemli katkılar sunacağını ifade eden Rektör Yılmaz, dünyanın saygın merkezlerinde görev yapan Türk bilim insanlarıyla kurulan bağların stratejik değer taşıdığını vurguladı.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Gürakar; karaciğer nakli, hepatoloji, viral hepatitler ve ileri karaciğer hastalıkları alanlarında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası düzeyde tanınan bilim insanları arasında yer alıyor.

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