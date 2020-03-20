İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5495
  • EURO
    7,0196
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85786.4
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Remdesivir ilacı nedir? Corona virüs tedavisinde Remdesivir işe yarar mı?
Sağlık

Remdesivir ilacı nedir? Corona virüs tedavisinde Remdesivir işe yarar mı?

Tüm dünyada yayılan Corona virüs için tedavi çalışmaları devam ediyor. Corona virüsünün tedavisi için yapılan çalışmalar hızla devam ederken virüse maruz kalan hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar merak ediliyor. Remdesivir adlı ilaç İtalya'da corona virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hasta tedaviye yanıt verdi. Virüs tedavilerinde sık kullanılan ilaçlardan olan Remdesivir, daha önce Batı Afrika'da başlayan Ebola salgını tedavisinde kullanılmıştı. Peki, Corona virüs tedavisi bulundu mu? Remdesivir etken maddesi nedir, corona virüsüne çare olacak mı? İşte Remdesivir ilacı ile ilgili tüm merak edilenler...

20 Mart 2020 Cuma  16:29 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:29
ABONE OL

Her geçen gün daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsünün tedavisinde Remdesivir adlı ilacın kullanılabileceği iddiası ortaya atıldı. Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen Remdesivir adlı ilaç İtalya’da korona virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.Corona virüs salgınının yeni başladığı zamanlarda ABD tarafından açklanan bilgiye göre Remdesivir ilacının Corona virüs tedavisi için kullanılabileceği bildirilmişti. Şimdilerde ise birçok ülkede bu salgının tedavisinin bulunabilmesi için çalışmalar sonuç vermezken 2013-2016 yılları arasında ortaya çıkan Ebola salgını için üretilen bu ilacı kullanımı devam ediyor.  Uzmanlara göre corona virüsünün tedavisinde uygulanan diğer ilaçlara oranla daha etkili olduğu gözlemlenen Remdesivir etken maddesinin, yapılan laboratuvar testlerinde SARS-CoV ve MERS gibi çeşitli virüslere karşı ciddi etkileri olduğu ortaya çıktı.

Birçok uzman bu ilaçla olumlu sonuçlar alınabildiğini açıklarken yapılan testlerle SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğu da alınan sonuçlar arasında yer alıyor. Buna göre; vatandaşlar gün içerisinde corona virüs tedavisi ve aşısı bulundu mu, son durum ne? Gibi sorularına yanıt arıyor. Peki, Corona virüs tedavisi için kullanılan Remdesivir nedir? Remdesivir ilacı Türkiye'de kullanılıyor mu? İşte detaylar…

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN REMDESİVİR NEDİR?

Vikipedi'de yer alan bilgiye göre; Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiştir. Remdesivir'in daha sonra, aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Remdesivir, SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer corona virüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı ABD'de doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

MERS’E KARŞI ETKİLİ OLDU

İlk olarak Ebola ile mücadele için geliştirilen Remdesivir klinik incelemelerinde iyi bir sonuç vermemiş, 2012 yılında ise bir başka korona virüs enfeksiyonu olan Mers’e karşı etkili olduğu görülmüştü.

İdlib şehidi Atabey dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka
İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka

İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.