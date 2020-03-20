Remdesivir ilacı nedir? Corona virüs tedavisinde Remdesivir işe yarar mı?

20 Mart 2020 Cuma 16:29 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:29

Her geçen gün daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsünün tedavisinde Remdesivir adlı ilacın kullanılabileceği iddiası ortaya atıldı. Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen Remdesivir adlı ilaç İtalya’da korona virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.Corona virüs salgınının yeni başladığı zamanlarda ABD tarafından açklanan bilgiye göre Remdesivir ilacının Corona virüs tedavisi için kullanılabileceği bildirilmişti. Şimdilerde ise birçok ülkede bu salgının tedavisinin bulunabilmesi için çalışmalar sonuç vermezken 2013-2016 yılları arasında ortaya çıkan Ebola salgını için üretilen bu ilacı kullanımı devam ediyor. Uzmanlara göre corona virüsünün tedavisinde uygulanan diğer ilaçlara oranla daha etkili olduğu gözlemlenen Remdesivir etken maddesinin, yapılan laboratuvar testlerinde SARS-CoV ve MERS gibi çeşitli virüslere karşı ciddi etkileri olduğu ortaya çıktı.

Birçok uzman bu ilaçla olumlu sonuçlar alınabildiğini açıklarken yapılan testlerle SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğu da alınan sonuçlar arasında yer alıyor. Buna göre; vatandaşlar gün içerisinde corona virüs tedavisi ve aşısı bulundu mu, son durum ne? Gibi sorularına yanıt arıyor. Peki, Corona virüs tedavisi için kullanılan Remdesivir nedir? Remdesivir ilacı Türkiye'de kullanılıyor mu? İşte detaylar…

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN REMDESİVİR NEDİR?

Vikipedi'de yer alan bilgiye göre; Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiştir. Remdesivir'in daha sonra, aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Remdesivir, SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer corona virüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı ABD'de doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

MERS’E KARŞI ETKİLİ OLDU

İlk olarak Ebola ile mücadele için geliştirilen Remdesivir klinik incelemelerinde iyi bir sonuç vermemiş, 2012 yılında ise bir başka korona virüs enfeksiyonu olan Mers’e karşı etkili olduğu görülmüştü.