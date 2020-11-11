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Sağlık

Rusya: Koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısı, yüzde 91 başarılı

Rusya, aşılanan 10 bin gönüllüde Covid-19 aşısının etkinlik oranın yüzde 92 olduğunu açıkladı. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için Türkiye ile istişarelerin sürdüğü belirtildi.

IHA11 Kasım 2020 Çarşamba 16:54 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:59
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Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının sonuçları açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi. Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Türkiye mesajı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için Türkiye ile istişarelerin sürdüğü belirtilerek, "Türkiye Sağlık Bakanı yerel yasaların gerektirdiği gibi toksikoloji araştırmalarının tamamlanması ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üretim tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti” denildi.

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