Saç dökülmesini önlemede yeni araştırma! ''kuersetin''in yararlı etkileri belirlendi

AA 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:41 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:42

Yurt dışından Jaeyoon Kim ve arkadaşları tarafından "National Library of Medicine" dergisinde bilimsel bir makalenin sonuçlarının yayımlandığını ifade eden Arıca, Güney Kore'de Chungnam National Üniversitesinde görevli bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmalarda, kuersetin maddesi ile ilgili yeni sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Kuersetin etken maddesinin saç dökülmesini önlemede etkisini ortaya koyan bir çalışma yaptıklarını anlatan Arıca, "Saç dökülmesini engelleyen yeni çalışmalarda kuersetinin saç büyümesi üzerindeki yararlı etkileri belirlendi. Kuersetinin kelliğe çözüm olabileceği ve saç büyüme evresindeki 'anagen' fazını uyararak saç dökülmesini engellediği tespit edildi." diye konuştu.

Çalışmanın, kuersetinin saç için önemli büyüme ve olgunlaşma faktörlerini artırdığını ortaya koyduğunu ifade eden Arıca, şunları söyledi:

"Kuersetinin saç dökülmesinde etkili olabileceği ve mevcut saç kökü foliküllerini kuvvetlendirici özelliğe sahip olduğu yapılan bu çalışmada kanıtlandı. Kuersetin takviyesiyle saç kökü, folikül gelişimi ve sağlamlığı için temel madde olan Bcl2'nin ekspresyonunu arttırdığı kanıtlanmış oldu. İnsan diyetinde en zengin antioksidanlardan biri olarak kabul edilen kuersetin, serbest radikal hasarına, yaşlanmanın ve iltihaplanmanın etkilerine karşı savaşmada önemli bir rol oynamaktadır."

- "Kuersetin için takviye ürünlerinin saflık derecesi yüzde 90'lar düzeyinde olmalı"

Kuersetinin en çok kırmızı soğanda olmak üzere biber, çilek, kuşkonmaz, narenciyeler, kiraz, vişne, domates, kırmızı elma, kırmızı üzüm, brokoli, lahana, kırmızı marul, kızılcık, yaban mersini, ahududu ve çayda bulunduğunu aktaran Arıca, bir kişinin çeşitli gıda kaynakları aracılığıyla günlük olarak yaklaşık 10-100 miligram kuersetin tükettiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Arıca, kuersetin için takviye ürünlerinin saflık derecesinin yüzde 90'lar düzeyinde olması gerektiğini, merdiven altı üretilen ürünlerden uzak durulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kuersetinin özellikle de anti-inflamatuar bir enzim olan ananasın içinde bulunan "bromelain" ile birleştiğinde etkisinin arttığını anlatan Arıca, "Bu nedenle özellikle kuersetin takviyesi tercih edilirken emilimi ve etki gücünü arttırmak için içinde bromelain ve C vitamini içeren karışımlar, doktor ve eczacıya danışarak alınabilir. Kuersetin ülkemizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir." diye konuştu.