İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2020 Salı / 28 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3946
  • EURO
    8,7978
  • ALTIN
    476.07
  • BIST100
    1092.08
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: 21 Eylül için hazırlanalım

Bakan Koca vatandaşlara çağrıda bulunarak, 'Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?' ifadelerini kullandı.

AA18 Ağustos 2020 Salı 10:29 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:32
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.

Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.