Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: Türkiye son 20 yılda sağlıkta çok ciddi bir mesafe katetmiş bir ülke

Birinci, bir otelde düzenlenen 5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın her gün beklenmedik afetlerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Böyle bir tabloda sağlığı yönetmek adına kendilerine çok fazla sorumluluk düştüğünü dile getiren Birinci, "Hem görünür hem de görünmez çok sayıda canlı ile bir arada yaşıyoruz. Hiçbir zaman da yalnız değiliz." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir atmosferin oluşması için herkesin ortak sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini aktaran Birinci, şunları söyledi:

"Bu bilince erişmiş toplumlar var, erişememiş toplumlar da var. Türkiye son 20 yılda sağlıkta çok ciddi bir mesafe katetmiş bir ülke. Sağlık göstergeleri açısından baktığımızda birçok ülkenin 30-40 yılda başaramadığını 10-15 yılda başarmış. Ama bunlar yeterli mi? Hala OECD ortalamasının altında insan kaynağına sahip buna rağmen çok büyük bir talebi karşılama gücünü koymuş bir ülkedeyiz. Bunlar hala yeterli değil. Kendi coğrafyamızda daha iyi sağlık sistemi kuruyorsak da yalnız değiliz, çok hareketli bir dünyada yaşıyoruz."

- "SAĞLIKTA MEMNUNİYETTE EN ÜST SIRADAYIZ"

Birinci, her coğrafyanın kendine has problemlerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz coğrafya dünyanın merkezinde bir pozisyon olmasına rağmen sorunlara da çok yakın bir coğrafyada yaşıyoruz. O zaman bu konuda dünyanın karşılaşacağı sağlık problemleri ile alakalı da en iyi metotların geliştirilebileceği iyi bir laboratuvarın merkezinde olduğumuzu düşünüyorum. Dünya sağlığının daha güçlü olması için ülkemize çok fazla rol düşüyor. Üst gelir grubu ülkelere yakın sağlık çıktılarına sahip bir ülkeyiz. Böyle bir tabloda harcadığı paraya göre en büyük memnuniyeti yakalamış ülkelerden biriyiz. Şu anda en üst sıradayız. Aslında birçok sağlık sistemini yukarıya taşımak isteyebilecek örnek olabilecek çıktılara ve deneyimlere sahibiz."

Dünyadaki birçok ülkeye sağlık hizmeti kapasitesini paylaşabilecek uluslararası kuruluşlarla çalışmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Birinci, bu konuda hem Avrupa Birliği'ne hem de Dünya Sağlık Örgütü'ne teşekkürlerini iletti.



Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol da Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle deprem, afetler ve bulaşıcı hastalıklar sebebiyle büyük riskler barındırdığını söyledi.

Sağlıklı bir Türkiye inşa etme yolunda adımlar atıldığını ifade eden Demirkol, "Halk sağlığı olaylarının hızlı ve etkin bir şekilde araştırılması, sonuçlarının hızlıca değerlendirilmesi konusundaki çalışmaları önemsiyoruz. Erken uyarı cevap sistemi ile hızlı bir şekilde yol almaya çalışıyoruz." diye konuştu.