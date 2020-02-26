26 Şubat 2020 Çarşamba10:14 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından bazı satırbaşları:

"Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez."

"Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk."



"(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."



"(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur."



"Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız"



"Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz."

