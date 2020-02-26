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Sağlık

Bakan Koca: Virüsün Türkiye'ye girme ihtimali olmadığını söyleyemeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, 'Şu ana kadara Türkiye'de virüse rastlanmadı. Virüsün Türkiye'ye girme ihtimali olmadığını söyleyemeyiz. DSÖ acil durum ilan etmeden 2 hafta önce tedbir aldık. Risk kapıya geldi, bölgeye yayıldığını görüyoruz. 4 sınır kapısında sahra hastaneleri oluşturacağız. Bu virüsün nasıl bir etki göstereceği konusu bilinmiyor' dedi.

26 Şubat 2020 Çarşamba10:14 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından bazı satırbaşları:

"Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez."

"Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk."

"(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."

"(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur."

"Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız"

 "Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz."

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