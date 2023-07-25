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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesine ilişkin, 'Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik' dedi.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 12:03 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarıyla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Koca, ilaç fiyatlarında gerçekleşen artışın kur güncellemesi olduğunu ifade ederek, "Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta avro kurunun Türk Lirası karşılığı 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı Türk lirası kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken euroyu 14.1 Türk lirası kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi avro kuru reel sektörde 30'larda" diye konuştu.

"STOKLARIMIZDA 200 BİN ADET HEPATİT A AŞI BULUNUYOR"

Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddialarının doğruyu yansıtmadığını ifade eden Bakan Koca, "Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" ifadelerini kullandı.

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