İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9426
  • EURO
    6,5582
  • ALTIN
    297.456
  • BIST100
    121886
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İstanbul'daki Çinli hasta! Bakan Koca: Temas ettiği kişileri arıyoruz
Sağlık

İstanbul'daki Çinli hasta! Bakan Koca: Temas ettiği kişileri arıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den yayılan ölümcül virüsle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, 'Şu ana kadar havalimanlarında şüpheli vakaya rastlanmadık. Wuhan'dan gelen Çinli hastayı bu sabah ambulans uçakla Çin'e sevk ettik. Çinli hastanın temas ettiği kişileri arıyoruz, paniğe kapılacak bir durum yok' dedi.

24.01.2020  14:05 - Güncelleme: 24.01.2020  14:35

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

(Koronavirüs) Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık."

"Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık."

"(Çinli kadın yolcu) Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik."

"Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok."


Asırlık 'guyra' geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.