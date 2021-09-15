Sağlık Bakanı Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

DHA 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:19 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 07:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın, toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu'nun aşı programının seyri ve okullarla birlikte artan hareketliliğin salgının seyrine etkisini değerlendirdiğini belirten Bakan Koca, "Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik. Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

'KISA SÜREDE AŞILAMA İLE ÖNEMLİ BİR KAZANIM ELDE ETTİK'

"Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz" diyen Koca konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir. Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. Birinci doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız."

'SALGIN TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLANARAK SON BULACAKTIR'

Koca, son günlerde kayıpların sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit olduklarını ifade ederek, "Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem. Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani ikinci dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarını temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik" şeklinde konuştu.

Koca, ayrıca endişe ve karmaşa ortamından çıkıldığını bildirerek, "Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz" dedi.