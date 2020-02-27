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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelenler 14 gün karantinada tutulacak

Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelenler 14 gün karantinada tutulacak. Riskli gördüğümüz 18 kişi Doğubeyazıt'ta

27 Şubat 2020 Perşembe12:31 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:36

Çıldır Gölü'nde sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti keyfi

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