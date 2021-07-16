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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Toplam doz sayımız 62 Milyonun üstüne çıktı

Sağlık Bakanı Koca: Toplam doz sayımız 62 Milyonun üstüne çıktı.

16 Temmuz 2021 Cuma 18:40 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 18:40
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