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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Ateş düşürmek ve ağrı dindirmek için kullanılmaları yanlıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır. Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı.' ifadesini kullandı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Ateş düşürmek ve ağrı dindirmek için kullanılmaları yanlıştır
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Koca, sosyal medya hesabından "18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, antibiyotiklerin bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Antibiyotiklerin, bilinçli kullanılmazsa bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı direnç kazanacağına ve tedavi sürecinde etkisiz hale geleceğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Bu durumlar arasında ölümcül hastalıklar da vardır. Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır. Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı. Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınır. Enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanılmaları gerekir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının günümüzde dünya genelinde bir halk sağlığı sorununa yol açtığını hatırlatmak isterim."

  • antibiyotik yanlış kullanımı
  • enfeksiyon tedavisi
  • virüslere karşı etkisiz

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