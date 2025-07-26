Sağlık Bakanı Memişoğlu: Eğitim ve farkındalık programlarında 364 bin kişi faydalandı

Sağlık Bakanlığı, dijital bağımlılıklar başta olmak üzere davranışsal bağımlılıklarla mücadele kapsamında yürüttüğü eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dijital Dünyada Ebeveyn, Çocuk ve Genç Olmak" temasıyla yürütülen eğitim ve bilgilendirme programlarıyla toplam 876 bin 528 kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, eğitim ve farkındalık programlarından 29 bin 57 öğretmen, 108 bin 614 ebeveyn, 21 bin 403 sağlık çalışanı, 353 bin 333 çocuk, genç ve öğrenci ile 364 bin 121 diğer meslek mensubunun faydalandığını belirtti.

Memişoğlu açıklamasında, "Biricik evlatlarımızın, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve kıymetli aile büyüklerimizin davranışsal bağımlılıklardan uzak durması için hep birlikte çaba sarf etmeli; sağlıklı nesiller için güçlü iş birliği mekanizmalarını hayata geçirmeye devam etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.