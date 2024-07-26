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Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ nakli konusunda çok başarılı bir konumda olan Türkiye'nin yılda 5 bin organ nakliyle dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye organ naklinde dünyada ilk 5 ülke arasında
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Bakan Memişoğlu, Malatya İnönü Üniversitenin ev sahipliğinde Alman Giesssen Üniversitesi işbirliğinde Turgut Özal Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organ nakline ilişkin programa çevrim içi katıldı.

Bakan Memişoğlu, konuşmasında, organ nakli konusunda Türkiye'nin çok başarılı olduğunu, sağlık alt yapısı ve insan gücü olarak da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

"DÜNYANIN İLK 5 ÜLKESİ ARASINDAYIZ"

Ülkenin gelişmiş karaciğer nakli enstitülerinden birinin Malatya'da kurulduğunu anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Büyük özveri ve çabayla kurulmuş dünyanın sayılı merkezlerinden birisini oluşturmuş tüm arkadaşlara ülkem adına teşekkür ediyorum. 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkeziyle ortalama senede 5 bin nakille, nakil konusundaki yeteneğiyle dünyanın ilk 5 ülkesi arasındayız. Bu konuda çok yol kat eden ülkemizde şu an en büyük hedeflerimizden birisi sadece canlıdan nakil değil, daha çok organını da bağışlayarak, kadavradan nakli arttırmak. Bizim sağlık sistemimizin en önemli marka değerlerinden bir tanesi olan nakil sistemimizi kadavra bağışıyla da inşallah taçlandıracağız. Bu konuda tüm çabamız 2024-2028 stratejik planımız kadavradan organ nakli konusunda çok büyük gelişim sağlamak. "

ORGAN BAĞIŞI YAPANLARA TEŞEKKÜR

Toplumun kadavradan organ naklini sahiplenmesini çok önemsediklerinin altını çizen Memişoğlu, "İnsan gücüyle Türkiye şu an dünyadaki sayılı merkezlerden birisi. İyiliklerin en büyüğünü yapan organ bağışçılarımız ile onların yakınlarına teşekkür ediyorum. En acı anında başka insanların ihtiyaçlarını ve yaşamlarını kurtarma empatisi duyan bütün organ bağışçılarımıza ve onların yakınlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

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