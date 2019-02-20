Bakan Koca: Türkiye'deki kızamık vaka sayısı Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki kızamık vaka sayısının Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı.
- AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki kızamık vaka sayısının Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı.
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