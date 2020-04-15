15 Nisan 2020 Çarşamba 10:40 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Filyasyon çalışmaları hakkındaki bilgileri paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kullandığı 'Filyasyon' kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, Filyasyon’un ne olduğunu ve Filyasyon ekibinin ne yaptığını merak etmeye başladı. Bakan Koca’nın koronavirüs için Filyasyon ekibinin yaptığı çalışmaları açıkladı. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ekibi ne yapar? İşte detaylar...

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır.

Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

FİLYASYON EKİBİ NE YAPAR?

Filyasyon ekibi, hastalığın sebebini araştırma görevini yürüten labrant, kimyacı, doktor ve bilim insanlarının çalışmalar yapıp hastalık nedenini ve yayılma sürecini araştırır.

“FİLYASYON YÖNTEMİNİ UYGULADIK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Filyasyon bildiğiniz gibi, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemidir. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bununla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan, başka bir ülke olmazdı.

11 Mart'tan itibaren biz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif çıkan her hastanın temas ettiği kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne kadar titizlik gerektiren bir süreç olduğunu anlamak zordur.

“BİZ NOKTA ATIŞI YAPIYORUZ”

Filyasyon sürecinde kişilere ulaşılıyor, temas edenler taranıyor ve işlem başlıyor. Zaman zaman neden herkese test yapılmıyor eleştirileri oluyordu. Genel bir tarama akılcı değil, filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz.

Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı vurgulaması yapmak insancıl gelmiyor. Yaygın temas taraması ve sıkı takip, salgının önünü kesmenin önemi burada.