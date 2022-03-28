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Sağlık

Haftalık Kovid-19 vaka haritası yayınlandı

Sağlık Bakanlığı, 100 bin kişide görülen haftalık toplam Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

28 Mart 2022 Pazartesi 12:03 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:22
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 12-18 Mart arasında bir haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Öte yandan Eskişehir her 100 bin kişide 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alırken, Şırnak her 100 bin kişide 8,60 vaka yoğunluğu ile son sırada yer aldı.

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